Комментарий Seznám zprávy: свободное падение Карела Янечека

Мало кто сделал так много для завоевания заветного президентского мандата, как математик и предприниматель Карел Янечек. Поначалу он несколько лет подряд пытался привлечь к себе внимание как борец с коррупцией, который даже ввел в публичное пространство мистическое слово «злодей» и с помощью математики и иностранных слов объяснил простому народу, что Позитивная Революция, которую мы должны начать, поможет нам всем вместе выгнать психопатов из политики, но без него как ведущей личности это будет невозможно.

Трудно сказать, сможет ли через десять лет кто-нибудь, кроме Карела Янечека, подытожить правила и закономерности этой революции. От них уже остался только Фонд борьбы против коррупции, носящий имя Янечека, — пожалуй, единственное успешное дело на общественно-политическом поприще, которым может гордиться нынешний кандидат в президенты.

В то же время спекуляции о его возможной кандидатуре ходили много лет. И надо сказать, что сам Янечек никогда не сопротивлялся общественному вниманию. Он даже не постеснялся перейти к избирательной системе D21, то есть к Демократии 2.1, основанной на плюс-минусе голосов, и купил популярный конкурс «Чешский соловей» (Český slavík). Он сразу же переименовал его в «Чешский соловей 21», и таким образом избиратели смогли опробовать его метод (почему-то без возможности проголосовать против) во время прямых выборов лучшего певца и певицы, группы и открытия года.

Янечек использовал свои пять минут славы на сцене в основном для того, чтобы высказаться по поводу пандемии коронавируса. В ответ на его слова от Янечка дистанцировался и фонд Neuron, который миллиардер сам основал для поддержки науки.

Ничто не остановит нас

Смущение, критика и возмущение, которые стали вызывать все более частые публичные выступления Янечека, не остановили миллиардера. Он энергично бросился в президентскую кампанию с целью собрать среди населения 50 000 подписей в поддержку своей кандидатуры. На его президентском пути было несколько остановок: от масштабной кампании «Это мы», которая больше всего напоминала рекламу одежды для высшего среднего класса, до презентации «Кто такой Карел» (Kdo je Karel), где математик и предприниматель представлялся гражданам республики, и резкого начала кампании под названием «Вот это Карел» (Tohle je Karel), в котором он показал себя человеком эпохи Возрождения — спортсменом, готовым возглавить страну.

В ход пошли и катание на одноколесном велосипеде, и прыжки с парашютом, и ходьба по канату, и стойки на руках, и удары ногами для укрепления живота. И, конечно же, самоуверенные заявления о свободе, о системной несправедливости, а иногда и о рестарте из «морально мутной эпохи», как назвал сегодняшнюю ситуацию Янечек. А еще были призывы к здоровому образу жизни и упор на борьбу с лишним весом.

Фотографии бизнесмена, путешествующего по стране для встреч с людьми в рамках своего предвыборного роуд-шоу, вскоре стали мемами в социальных сетях. Нередко встречать его приходило всего несколько человек. С горсткой верных последователей Янечек поднимался в горы (в любую погоду), выпивал в ресторанах и увлеченно обсуждал проблемы современности.

Запуск самой кампании также был оригинальным. В основном потому, что это произошло в метавселенной, Интернете будущего, где Карел Янечек среди прочего показал, что он может летать. «Карел будет регулярно присутствовать в метавселенной в назначенное время и будет доступен любому, кто захочет прийти к нему и спросить о чем-либо. У тех, кто посетит его, будет возможность пережить важные вехи в жизни Карела», — соблазняла его пресс-секретарь потенциальных избирателей.

Кандидат от граждан без граждан

Оказалось, что сочетание цифровой эзотерики Янечека и неприкрытой интоксикации собственной гениальностью совершенно не впечатлило чешского зрителя. Мы все стали частью театра абсурда, в котором те из нас, кто все еще интересуется политикой, смотрят с открытым ртом на некогда публично известную и каким-то образом уважаемую личность, которая теряет то, что осталось от своего социального капитала, и тратит невероятную сумму денег на одну из самых постыдных кампаний в современной политической истории. Несмотря на длительную массированную кампанию, Карел Янечек не собрал достаточного количества подписей. Пока ему не хватает как минимум двадцати тысяч.

Выраженное неодобрение могло бы насторожить Янечека. Может быть, даже заставить его отказаться от своей кандидатуры и признать, что у него просто нет того, что нужно, чтобы баллотироваться на пост президента. Этого не произошло. Он решил не унывать, и когда с кандидатом-гражданином не получилось, постарался привлечь на свою сторону хотя бы десять необходимых для кандидатуры сенаторов. В качестве первого потенциального сторонника он выбрал новоизбранного сенатора, дезинформатора на поприще ковидных и, к сожалению, военных событий Яну Звиртек Гамплову. Он называет ее «храбрым бойцом».

Кто знает, как теперь будет развиваться ситуация. Не исключено, что Карел Янечек со временем наберет необходимые десять подписей. Или также возможно, что храбрый боец ​​Звиртек Гамплова в конечном итоге останется одиноким бойцом в случае президентской гонки Янечека. В любом случае, похоже, Карел Янечек забыл упаковать столь необходимый ему парашют для прыжка из политического самолета, в конце пути которого должна была состояться попытка направить Чехию «к человечеству XXI века, где люди живут согласно высшим человеческим ценностям».

Аполена Рыхликова

Журналист и кинорежиссер, редактор журнала Alarm

Источник: seznamzpravy.cz