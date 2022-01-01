Novinky.cz: В Польше пройдет встреча российских оппозиционеров, которые хотят перенять власть после Путина

Бывшие российские парламентарии и представители органов местного самоуправления, а также другие оппозиционные политики и активисты встретятся под Варшавой в начале ноября, чтобы обсудить создание альтернативных органов власти, написала польская газета Rzeczpospolita.

Представители российской оппозиции прибудут во дворец Польской академии наук в деревне Яблонна, съезд пройдет с 4 по 7 ноября.

Ожидается участие Ильи Пономарева, единственного депутата, проголосовавшего против аннексии украинского Крыма в 2014 году. Rzeczpospolita также пишет о присутствии адвоката Марка Фейгина, бывшего депутата Геннадия Гудкова и адвоката Елены Лукьяновой.

Они планируют принять декларацию принципов, на которых должна основываться свободная Россия. По их словам, этот документ станет основой новой Конституции. Они также будут обсуждать «национальное сопротивление» путинскому режиму в России и за рубежом.

Организаторы встречи заявили, что хотят приступить к созданию альтернативных органов, способных захватить власть в России после падения Путина. Утверждается, что все они в прошлом были избраны на международно признанных выборах.

«Путина невозможно победить без участия россиян. Речь идет не только о защите украинской территории, но и о том, что режим в России недолговечен и что Кремль не может продолжать агрессию, — сказал Владимир Пономарев, отец Ильи Пономарева, доктор физико-математических наук. — Ситуация в России ухудшается, надо отбросить все личные амбиции, объединиться и приступить к работе».

Источник: novinky.cz

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