Министры встретятся в Праге для двухдневных дебатов по вопросам миграции

Сегодня днем в Праге начнется двухдневная конференция по миграции в рамках так называемого Пражского процесса. Помимо членов Евросоюза, он объединяет почти 50 стран, включая страны Шенгенской зоны, Восточного партнерства, Западных Балкан, Центральной Азии и Турцию. Также будут участвовать представители институтов и агентств ЕС. Россия и Беларусь из-за войны в Украине приглашены не были.

Основные направления сотрудничества между заинтересованными странами включают предотвращение нелегальной миграции и борьбу с ней, реадмиссию, добровольное возвращение и реинтеграцию, а также легальную миграцию с акцентом на трудовую миграцию.

В Праге наряду с этими вопросами планируют обсудить совместную реакцию на последствия российской агрессии в Украине и на ситуацию в Афганистане. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN), необходим «более широкий контекст обсуждения», поскольку в дебатах также будут участвовать страны, через которые мигранты проникают в страны ЕС.

Пражский процесс был основан 13 лет назад во время первого председательства Чешской Республики в Совете ЕС. В этот раз министры должны утвердить политическую декларацию и план действий, которые составят основу для сотрудничества на 2023–2027 годы.

Источник: ceskenoviny.cz

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