«В Чехии нет понимания того, что Беларусь — оккупированное государство», — говорит активистка

Белоруска Кристина Шиенок живет в Праге и в последний раз видела своих родителей, живущих в Беларуси, в 2019 году. Она не может вернуться на родину из-за своей деятельности в Чехии, а ее родители не могут приехать в Прагу из-за визовых ограничений. Разъединенность семей — одна из проблем, которая обсуждалась на съезде белорусов 22 октября в Праге.

«Есть и другие активисты, которые оказались в такой же ситуации. Они живут в Чехии и из-за своей деятельности не могут поехать в Беларусь, потому что, скорее всего, окажутся там в тюрьме. Некоторые знают, что против них возбуждены уголовные дела. Я уже не говорю о людях, которые имеют международную защиту в виде убежища или дополнительной защиты и им не разрешено выезжать в Беларусь. Для них сейчас очень сложный период», — говорит Шиенок. «Им приходится обживаться в чужой стране, интегрироваться, но при этом они скучают, например, по жене и дочери, которые по определенным причинам остались в Беларуси», — добавляет она, намекая на конкретный случай одного активиста.

По словам Шиенок, несмотря на поддержку чешской стороны, белорусы «по-прежнему чувствуют, что по ряду направлений их равняют под одну гребенку с Россией, которая является агрессором». В случае с Беларусью, по ее словам, агрессором является режим Лукашенко, который отделим от белорусской нации. «Нет понимания того, что Беларусь — оккупированное государство, поэтому нужно совершенно другое отношение к людям, бегущим из страны. По этой причине нужно больше гуманитарной помощи», — утверждает она.

В своем постановлении от июня этого года правительство Чехии решило, что визы и виды на жительство россиянам и белорусам не будут выдаваться до конца марта 2023 года. Этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вторжением войск Российской Федерации в Украину, которое поддерживает Республика Беларусь.

Как говорит представительница белорусского меньшинства в Чехии, с самого начала было ясно, что «полностью снять полный визовый запрет будет непросто, потому что Чехия боится, например, того, что сюда могут попасть российские агенты с белорусскими паспортами».

«Однако мы с самого начала утверждаем, что Беларусь — это не Россия и что белорусские демократические силы способны обеспечить необходимое сотрудничество в вопросах проверок», — говорит Кристина Шиенок, уточняя, что активисты продолжат работу с властями Чехии и попытаются договориться о дополнительных льготах для белорусов, например о возможности воссоединения разлученных семей.



Источник: ceskenoviny.cz

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