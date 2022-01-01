Аналитик: Китай не настаивает на прекращении войны. Он не желает победы Запада

Китай пока не пытался оказать давление на россиян с целью прекращения войны в Украине по дипломатическим каналам. По мнению китайских лидеров, Запад не должен выйти из конфликта с Украиной окрепшим. Китайцы продолжают считать, что в войне виновата не Россия, а США, говорит в интервью Novinky аналитик Филип Шебок из Ассоциации международных проблем.

– Когда русские отомстили украинцам за разрушение Керченского моста, напав на города и мирных жителей, заговорили китайцы, заявив, что они надеются на деэскалацию ситуации. Это сигнал о том, что даже китайцы начинают возмущаться агрессивностью русских, или они все же на их стороне?

– Позиция Китая практически не изменилась. Часто в СМИ обращают внимание на какое-то конкретное высказывание, как недавно с этими словами о деэскалации, но оно вырывается из контекста. Китай с самого начала говорил о деэскалации и прекращении огня. Но он никогда прямо не критикует Россию и не поддерживает Украину. С самого начала Китай обвиняет в конфликте Соединенные Штаты Америки, заявляет, что те намеренно поддерживают конфликт, поставляя оружие, что США наживаются на войне и так далее.

Конечно, Китай адаптирует свои сообщения к аудитории, к которой он обращается. Но я бы не стал искать каких-либо изменений в сути позиции Китая. Эта страна не изменила своей позиции ни после раскрытия военных преступлений в Украине, ни после аннексии украинских территорий.

– Почему? Есть ли у Китая экономические интересы в войне?

– Я так не думаю. В основном война оказывает негативное влияние на мировую экономику. Это правда, что Китай может выиграть от того, что русские теряют западных клиентов на экспорт своего энергетического сырья, и получить более выгодные ценовые условия. Но в целом последствия войны для мировой экономики по понятным причинам нежелательны для Китая. Если будет глобальный экономический спад, спрос на китайскую продукцию, на котором строится китайская экономика, упадет. Экономика — не причина для Китая поддерживать Россию.

Речь идет о стратегических интересах Китая, который не хочет, чтобы Запад вышел из войны и ситуации в целом, укрепившись. В то же время не в его интересах существенное ослабление России. Китай может извлечь выгоду из экономически ослабленной России, но, если она выйдет из войны слишком ослабленной, — это не в его интересах. Россия является для него важнейшим стратегическим партнером, на которого можно положиться в некоторых глобальных вопросах.

– Может ли Китай, опасаясь, что Запад выйдет из войны окрепшим, начать снабжать россиян оружием?

– Это интересный вопрос. Как я говорил, позиция Китая последовательна, и, если Россия окажется в очень плохой ситуации, Китай все-таки может принять решение каким-то образом ее поддержать. Но я не думаю, что запланированы поставки оружия. Скорее, мы могли бы увидеть какую-то конкретную экономическую поддержку, но только в том случае, если ситуация будет очень плохой для России. В противном случае я не думаю, что Китай захотел бы каким-либо образом ввязываться в войну.

– Может ли Запад ввести санкции против Китая за возможную помощь русским, будучи зависимым от китайских производителей и продукции?

– Тот факт, что Китай больше не помогает России, в какой-то степени можно объяснить страхом перед западными санкциями. Конкретные китайские компании очень внимательно относятся к тому, как они работают на российском рынке, как сотрудничают с российскими структурами. Были случаи, когда китайские компании отказывались предоставлять российским партнерам запчасти для самолетов и т. д. Санкции имеют сдерживающий эффект. Китай не рискнет их обойти. Кроме того, сейчас ситуация в экономическом плане довольно плохая, и не в интересах Китая сейчас столкнуться с возмездием со стороны Запада.

– Русские неоднократно угрожали ядерным оружием. Как отреагирует Китай на использование ядерного оружия?

– Ядерная доктрина Китая достаточно строга. В ней утверждается, что Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым. С этой точки зрения и с точки зрения принципов международного права можно ожидать, что Китай дистанцируется от возможного применения Россией ядерного оружия. Дальнейшая эскалация, к которой, несомненно, привело бы такое развитие событий, не в интересах Китая.

Если будет применено ядерное оружие, Китай как минимум начнет давить на Россию по дипломатическим каналам. Это может стать воображаемой красной линией для Китая, которая изменит его отношение к конфликту.

– Интересует ли простых китайцев война в Украине?

– Если мы посмотрим на обсуждения в китайских социальных сетях, то увидим, что война фигурирует среди самых просматриваемых тем. В то же время, поскольку война продолжается относительно долго и становится «рутинной», она уже не является вопросом номер один. Восприятие войны совсем не такое, как у нас в стране. Она влияет на нас по-разному, у нас есть беженцы, энергетический кризис, инфляция. Мы чувствуем войну непосредственно. В Китае последствия войны напрямую не ощущаются. Там есть другие социальные проблемы, такие как ковид и строгая антипандемическая политика. Мы забыли, что вообще была пандемия.

– Разве ситуация в Украине не готовит китайцев к нападению на Тайвань?

– Я не думаю, что это играет ключевую роль, Китай в своем мышлении руководствуется другими факторами. Конечно, Китай наблюдает за реакцией Запада на российское вторжение. Он видит, с чем может столкнуться сам в случае конфликта из-за Тайваня. Но китайское руководство понимает, что возможное военное нападение на Тайвань станет огромным ударом по китайской экономике. Оно вызовет дестабилизацию и, как следствие, будет угрожать самому китайскому режиму. Китаю приходится считаться с тем, что США, скорее всего, втянутся в конфликт, форма реакции ЕС не так важна, и Китай ее мало учитывает, в то время как Россия изначально знала, что США, вероятно, не будут напрямую ввязываться в войну в Украине.

Кроме того, экономическая ситуация в Китае в настоящее время сложная, и, похоже, не возникает острой необходимости в «решении тайваньского вопроса». Выступление генерального секретаря Си Цзиньпина на съезде Коммунистической партии на этой неделе не указывало на какие-либо изменения в официальной позиции. Конечно, мы не можем заглянуть в головы китайским лидерам, но я не думаю, что это неизбежно, хотя в долгосрочной перспективе риск растет.

Источник: novinky.cz

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