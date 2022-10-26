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Seznamzpravy.cz: Земан оставляет после себя дипломатически «выжженную землю». Мир ему этого не забудет

Seznamzpravy.cz: Земан оставляет после себя дипломатически «выжженную землю». Мир ему этого не забудет

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 октября
12:55
301
Милош Земан, покидающий пост президента, до абсурдного далеко зашел в своей внешней политике. Мир не забыл годы его «преклонения» перед Россией и Китаем, а великие державы ждут нового президента, чтобы улучшить дипломатические отношения с Чехией.

Seznamzpravy.cz: Земан оставляет после себя дипломатически «выжженную землю». Мир ему этого не забудет

Главные тезисы из аналитики Seznamzpravy.cz:

— Милош Земан так долго потакал российским и китайским интересам, что даже вынужденная смена курса после вторжения в Украину не помогла улучшить дипломатический имидж.

— Политика Земана в отношении России была для Чехии катастрофической. Долгосрочное лоббирование передачи АЭС «Дукованы»  российской государственной компании «Росатом» является провалом его государственного правления.

— Так же, как и его раболепие перед Китаем. Вспомним подавление протестов граждан Чехии во время визита председателя Си Цзиньпина в 2016 году.

— Сегодня у Украины и США нет своих послов в Чехии, на хрупком языке дипломатии это может означать, что страны ждут преемника Земана.

В эту пятницу президент Милош Земан в последний раз проведет церемонию национального праздника 28 октября и вручит награды. Орден Белого льва подготовлен и для президента Украины Владимира Зеленского, который лично за наградой не придет. Он не покинет свою страну, пока там не прекратится стрельба, что само собой разумеющееся, но даже украинский посол в Пражский Град не приедет. Возможно, вы не заметили, но посла Украины в Чехии нет уже три месяца. Только временный поверенный в делах.

В прошлом Земан открыто оскорблял и Украину, и США и, наоборот, играл на руку враждебным влияниям с Востока, поэтому полноправные представители Вашингтона и Киева явно не торопятся сближаться с Земаном. Вполне возможно, что эти страны даже ждут нового правителя Пражского Града.

Судя по всему, не сработала даже форсированная геополитическая перемена Земана в отношении России, наступившая уже после фактического вторжения в Украину.

Пресс-секретарь Иржи Овчачек не ответил на вопрос Seznam Zpráv о том, кто из представителей Украины приедет в Замок за наградой, как и посольство Украины в Праге. «Вероятно, это будет временный поверенный в делах Украины, но окончательно это еще не подтверждено», — сказал источник.

 

Зеленская наведывалась в Варшаву

Президент Земан объявил о награждении Зеленского еще в марте этого года, всего через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. По информации Seznam Zpráv, на церемонии 28 октября Град хотел видеть жену Зеленского Елену, которая неоднократно представляла своего мужа за границей.

В последний раз, буквально несколько дней назад — в начале октября, Зеленская посетила Польшу, чтобы поблагодарить не только польских политиков, но и всех «польских налогоплательщиков» за поддержку на конференции по безопасности в Варшаве. Зеленская также посещала Белый дом в прошлом от имени своего мужа.

Посол Евгений Перебайнис покинул Прагу еще в августе. Ранее ходили довольно оживленные слухи о том, что в Прагу направится кто-то из ближайшего окружения Зеленского.


 

Нового посла США тоже пока не дождались

Еще больше о тихом закулисном напряжении говорит назначение нового американского посла. Последний ушел в начале 2021 года, когда Дональд Трамп завершил свой срок на посту президента США. С тех пор три временных поверенных в делах по очереди возглавляли американское посольство в Праге.

Летом Белый дом объявил о выдвижении кандидатуры на пост посла в Чехии, но пока ничего не известно. Взглянув на соседние страны Центральной Европы, вы обнаружите, что в соседних государствах послы уже назначены и осталась только Чехия.

Это всегда плохой знак, даже если это дипломатически объясняется практическими или техническими причинами. 

В свою очередь кабинет Петра Фиалы непоколебимо стоит на стороне Украины, и в конце октября несколько министров отправятся с визитом в пострадавший Киев. Точно так же низкий уровень представительства в посольстве резко контрастирует с очень интенсивными отношениями между Прагой и Вашингтоном. В последние недели, как и ожидалось, начались переговоры по крупнейшему армейскому контракту в истории Чехии — закупке для чешской армии суперсовременных американских истребителей F-35.

 

Стабилизация после Китая

На протяжении всего своего правления Земан подвергался критике за свою благосклонность по отношению к Востоку, особенно ориентацию на авторитарные Китай и Россию. А с точки зрения западных союзников, он все больше становился дипломатически изолированным, что проявляется сегодня, например, в тихой, внешне незаметной медлительности в отправке новых послов из стран, с которыми он находился в конфликте.

Земан действительно зашел — особенно с сегодняшней точки зрения, — нелепо далеко в своей внешней политике. На самом деле речь шла не только о прагматичных отношениях и поиске некоего баланса между политикой и интересами бизнеса. Не следует забывать, что, например, в 2014 году на китайском государственном телевидении, контролируемом коммунистической цензурой, Земан говорил о желании учиться у Пекина, как стабилизировать общество.

Точно так же подавление протестов в Чехии во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в 2016 году стало унижением для всей страны и ее еще неиспорченного демократического облика. Как будто Китай мог вдруг сделать с Чехией все, что захочет, и отомстить за внешнюю политику Гавела, породившую в Чехии симпатии к Тибету и китайским диссидентам.

И надо сказать, что единственной организацией, которая выиграла от прокитайской политики Земана, была, по сути, группа PPF миллиардера Питера Келлнера, которая в то время преуспела в стране со своей системой рассрочки Home Credit. 

Но еще большей бедой является политика Земана в отношении России. Многолетнее лоббирование президентом передачи АЭС «Дукованы» российской государственной компании «Росатом» с точки зрения войны в Украине и энергетического кризиса, вызванного российским шантажом Запада, является настоящим провалом.

 

Поддержка миссий за границей

Внешнюю политику Земана защищает человек, непосредственно наблюдавший за ней и в то же время участвовавший в процессе, — глава внешнеполитического отдела канцелярии президента и один из опытнейших чешских дипломатов Рудольф Йиндрак. Он упоминает и другие аспекты его внешней политики, помимо пророссийской и прокитайской деятельности.

«Израиль и его поддержка были постоянным и видимым приоритетом для президента Милоша Земана, я бы также выделил прекрасные отношения с соседями, в том числе личные отношения с президентами этих стран, борьбу с терроризмом и поддержку наших военных миссий не только в Афганистане», — говорит он.

Несомненно, заслуга Земана в том, что он выступал за участие чешских солдат в ответственных миссиях даже в самый сложный момент — когда в 2018 году в Афганистане погибли трое чешских солдат и несомненно существовала угроза того, что чешская общественность воспротивится участию Чехии.

За два срока пребывания в должности он совершил 84 зарубежные поездки. За последние пять лет их было всего 23 из 84. Причина, вероятно, в локдауне и серьезных проблемах со здоровьем. Однако в случае с Земаном фигурировал и тот факт, что в последние годы он стал менее желанным гостем где-либо на Западе.

В любом случае Милош Земан так и не получил ожидаемого приема в Белом доме, даже при президенте Дональде Трампе, которого он непоколебимо поддерживал.

До окончания избирательного периода у Земана осталось всего несколько месяцев, по словам Йиндрака, еще запланированы некоторые другие дипломатические мероприятия — официальная поездка в Сербию, государственный визит президента Индонезии и президента Объединенных Арабских Эмиратов. Также запланирована встреча с президентом Молдовы. 

Уход Земана снимет напряжение, которое он внес в отношения Чехии с ее западными союзниками.  У преемника Земана в Пражском Граде будет историческая возможность обратиться однозначно к прозападной политике.
 

Источник: seznamzpravy.cz

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