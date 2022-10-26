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Чехия открыла посольство в Дохе, ожидается открытие посольства Катара в Чехии

Чехия открыла посольство в Дохе, ожидается открытие посольства Катара в Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
26 октября
18:31
191
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски сегодня, 26 октября, торжественно открыл новое посольство в Катаре. Министр заявил журналистам в Дохе, что считает экономическую дипломатию своей главной задачей. В то же время с катарской стороной обсуждается открытие посольства в Праге.

Чехия открыла посольство в Дохе, ожидается открытие посольства Катара в Чехии

«Это важный вопрос. Чехия не каждый день открывает посольства и консульства в мире», — сказал Липавски. По его словам, над открытием посольства работали много лет.

Министр рассчитывает, что Катар также откроет представительство в Праге. «Сейчас мы находимся на стадии обсуждения. Мы полностью поддерживаем катарскую сторону, с другой стороны, назвать конкретные даты невозможно», — ответил Липавски на вопрос ЧТК.

По словам первого посла в Катаре Петра Халупецкого, потенциал чешско-катарских отношений еще не реализован как с политической, так и с экономической точек зрения. «Здесь много общих интересов в плане посреднической дипломатии, упора на многосторонность, силу международного права, что очень важно для государств нашего размера», — сказал он журналистам.

В экономической сфере Халупецки видит общие интересы в инвестициях, торговле и энергетике. По словам посла, Чехия сильна в оборонной и фармацевтической промышленности. «Катарцы очень заинтересованы в альтернативных методах ведения сельского хозяйства, например, в гидропонике», — сказал он. Гидропоника — это выращивание растений без почвы в питательном растворе.

По словам Халупецки, чешские компании также успешны в области космических технологий и биотехнологий. «Все это пересекается в развитии экономики Катара и Чехии. Поэтому существует множество естественных направлений сотрудничества», — добавил посол.

Как отметил министр Липавски, Катар представляет собой важный рынок для чешских компаний, и в то же время они ищут возможности для инвестиций по всему миру. Ближневосточная страна также стремится упростить процедуру получения для своих подданных виз в ЕС. «Хорошие отношения с Чешской Республикой, очевидно, означают, что мы можем выступать за это на уровне Европейского союза. И мы это сделаем», — сказал Липавски.

В начале октября делегация Катара во главе с эмиром Тамимом бин Хамадом аль Тани посетила Прагу и встретилась, в частности, с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Петром Фиалой. Затем министры обеих стран подписали межправительственное соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве, а также декларацию о взаимной поддержке, направленную на заключение двустороннего инвестиционного соглашения.

Источник: ceskenoviny.cz



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