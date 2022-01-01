В Чехии на здании МВД рядом с флагами Чехии и Украины висит изображение Путина в черном мешке

По случаю праздника 28 октября на здании МВД на Пражской Летне повесили не только чешский флаг, но и украинский флаг, а между ними плакат с изображением президента России Владимира Путина в черном полиэтиленовом пакете, который используется для перевозки останков. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, инсталляция направлена ​​на то, чтобы заставить людей осознать, кто нам друг, а кто, наоборот, занял позицию врага. В инсталляции участвовало и объединение «Декоммунизация» (Dekomunizace).

«Я хотел бы, чтобы мы продолжали проявлять мужество и стойкость даже в этот трудный период, как и основатели Чехословакии в 1918 году», — сказал Ракушан. «Независимость и свобода, которые мы получили тогда, стали чем-то само собой разумеющимся. Эта эпоха закончилась, и перед лицом агрессора мы снова и снова покажем, что будем защищать свободу и с гордостью бороться за нее под чешским флагом», — добавил он.

«Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть понятие патриотизма или наш флаг», — написал глава МВД в Твиттере.

Изготовление флага обошлось в 50 000 крон, он будет размещен на здании МВД как минимум неделю. «Инсталляция согласована с силами безопасности», — добавил пресс-секретарь министра Якуб Вейнлих.

С начала российского вторжения Чехия была одним из самых видных сторонников Украины. По словам министра обороны Яны Черноховой (ODS), экспорт военной техники из Чехии в Украину в этом году достиг 47 миллиардов крон, а государство до сих пор предоставило Украине помощь на 4,2 миллиарда крон.

С начала российского вторжения в Украину в феврале Чешское государство выдало 450 090 временных виз беженцам, которые позволяют украинцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Две недели назад министерство финансов заявило, что к концу сентября государство потратило 13,9 миллиарда крон на помощь беженцам, а местные органы власти к концу июля потратили еще 3 миллиарда.

Источник: novinky.cz