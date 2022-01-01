Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что будет баллотироваться в президенты

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что будет баллотироваться в президенты

Партнер рубрики:
Kochy
31 октября
08:41
1
Председатель оппозиционного движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен баллотироваться на пост президента республики. Об этом он сообщил в эфире Nova TV. В понедельник руководство движения запросит вотум доверия. Если Бабиш его получит, то обратится к депутатам ANO с просьбой поддержать его кандидатуру. По его словам, в основном он хочет защищать интересы граждан Чехии.

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что будет баллотироваться в президенты

68-летнему политику и одному из самых богатых чехов сейчас предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с субсидиями при строительстве комплекса Čapí hnízdo. Политолог Петр Юст ожидает, что Бабиш будет вести президентскую кампанию абсолютно беспрепятственно. По словам премьер-министра Петра Фиала (ODS), Бабиш хочет получить иммунитет, заняв пост президента страны.

«Когда я вижу, как правительство не работает, как оно не помогает людям, как оно бездействует, я решил пойти на это», — сказал Бабиш. С самого начала, когда он пришел в политику как бизнесмен, у него была и есть, по его словам, только одна цель - «сделать лучше жизнь людей в нашей стране».

Он считает, что у него мало шансов быть избранным. «Но я большой боец ​​и сделаю все, чтобы убедить людей, что я хороший кандидат в президенты», — добавил он. Заявление на пост президента должно быть подано не позднее 8 ноября, и оно должно сопровождаться подписями не менее десяти сенаторов, двадцати депутатов или 50 000 граждан.

В понедельник партия  ANO созвала пресс-конференцию, чтобы официально представить своего кандидата в президенты. 

«Учитывая сигналы, которые Андрей Бабиш посылал в последние недели и месяцы, все возможные варианты были в игре до последнего момента», — сказал Юст. Политолог считает, что Бабишу навредило маневрирование до последнего момента, опросы не свидетельствуют о роли фаворита. По его словам, экс-премьер будет тем агрессивнее лезть в предвыборную кампанию. «Я ожидаю, что кампания пройдет абсолютно беспрепятственно», — добавил он.

Политолог Лукаш Елинек также написал в Twitter об ожидаемых трех месяцах жестокой кампании.

Первый тур президентских выборов пройдет 13 и 14 января, а второй, возможно, пройдет через две недели. Согласно последним опросам, наибольшей поддержкой пользуется генерал армии и бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел. Его самыми серьезными соперниками, вероятно, были бы бывший ректор Университета Менделя Дануше Нерудова вместе с Бабишем.

Среди других кандидатов шанс на более значительную поддержку имеют сенаторы Павел Фишер и Марек Хильшер, бизнесмен Карел Янечек и профсоюзный деятель Йозеф Стршедула. В опросах фигурируют также бывший председатель Управления регулирования энергетики Алена Витаскова, депутат от SPD Ярослав Башта, бывший ректор Карлова университета Томаш Зима и бизнесмен Томаш Бржезина.

Источник: ceskenoviny.cz



читайте по теме
Assets
30 октября
19:23
2074
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Праге на демонстрацию. С видеообращением выступила Елена Зеленская
Assets
30 октября
14:03
1132
Политика
Партия ANO в Чехии выдвинет своего кандидата в президенты
Assets
30 октября
10:42
2054
О Праге
Осенняя Чехия. Много атмосферных фото, чтобы насладиться загадочной Прагой
Assets
30 октября
10:24
2472
Общество
В Чехии на дискотеке пострадали восемь человек, пять из них серьезно
Последние новости:
Assets
30 октября
19:23
2074
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Праге на демонстрацию. С видеообращением выступила Елена Зеленская
Assets
30 октября
14:03
1132
Политика
Партия ANO в Чехии выдвинет своего кандидата в президенты
Assets
30 октября
10:24
2472
Общество
В Чехии на дискотеке пострадали восемь человек, пять из них серьезно
Assets
30 октября
10:02
1397
Общество
Россиянин, обвиняемый в участии в аннексии Крыма, покинул Чехию
Assets
29 октября
12:45
2398
Общество
В Чехии обрушилась крыша дома, под обломками оказались шесть человек
Assets
29 октября
10:42
1122
Политика
Зеленский наградил Прагу почетным званием «Город-спаситель»
Assets
29 октября
09:26
3533
Общество
В Чехии десятки тысяч человек 28 октября вышли на демонстрацию против правительства
Assets
28 октября
14:13
4120
Политика
В Чехии на здании МВД между флагами Чехии и Украины висит изображение Путина в черном мешке
Assets
28 октября
13:03
11683
Общество
Чехи, которые 28 октября поехали за покупками в Польшу, заблокировали пограничный переход в Находе
Assets
28 октября
12:50
658
Общество
В Чехии из-за инфляции рушится сеть станций спасения животных, часть из них закрывается


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы