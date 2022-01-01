Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш объявил, что будет баллотироваться в президенты

Председатель оппозиционного движения ANO и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен баллотироваться на пост президента республики. Об этом он сообщил в эфире Nova TV. В понедельник руководство движения запросит вотум доверия. Если Бабиш его получит, то обратится к депутатам ANO с просьбой поддержать его кандидатуру. По его словам, в основном он хочет защищать интересы граждан Чехии.

68-летнему политику и одному из самых богатых чехов сейчас предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с субсидиями при строительстве комплекса Čapí hnízdo. Политолог Петр Юст ожидает, что Бабиш будет вести президентскую кампанию абсолютно беспрепятственно. По словам премьер-министра Петра Фиала (ODS), Бабиш хочет получить иммунитет, заняв пост президента страны.

«Когда я вижу, как правительство не работает, как оно не помогает людям, как оно бездействует, я решил пойти на это», — сказал Бабиш. С самого начала, когда он пришел в политику как бизнесмен, у него была и есть, по его словам, только одна цель - «сделать лучше жизнь людей в нашей стране».

Он считает, что у него мало шансов быть избранным. «Но я большой боец ​​и сделаю все, чтобы убедить людей, что я хороший кандидат в президенты», — добавил он. Заявление на пост президента должно быть подано не позднее 8 ноября, и оно должно сопровождаться подписями не менее десяти сенаторов, двадцати депутатов или 50 000 граждан.

В понедельник партия ANO созвала пресс-конференцию, чтобы официально представить своего кандидата в президенты.

«Учитывая сигналы, которые Андрей Бабиш посылал в последние недели и месяцы, все возможные варианты были в игре до последнего момента», — сказал Юст. Политолог считает, что Бабишу навредило маневрирование до последнего момента, опросы не свидетельствуют о роли фаворита. По его словам, экс-премьер будет тем агрессивнее лезть в предвыборную кампанию. «Я ожидаю, что кампания пройдет абсолютно беспрепятственно», — добавил он.

Политолог Лукаш Елинек также написал в Twitter об ожидаемых трех месяцах жестокой кампании.

Первый тур президентских выборов пройдет 13 и 14 января, а второй, возможно, пройдет через две недели. Согласно последним опросам, наибольшей поддержкой пользуется генерал армии и бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел. Его самыми серьезными соперниками, вероятно, были бы бывший ректор Университета Менделя Дануше Нерудова вместе с Бабишем.

Среди других кандидатов шанс на более значительную поддержку имеют сенаторы Павел Фишер и Марек Хильшер, бизнесмен Карел Янечек и профсоюзный деятель Йозеф Стршедула. В опросах фигурируют также бывший председатель Управления регулирования энергетики Алена Витаскова, депутат от SPD Ярослав Башта, бывший ректор Карлова университета Томаш Зима и бизнесмен Томаш Бржезина.

Источник: ceskenoviny.cz