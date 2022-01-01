Министры Чехии в Киеве обсудят ситуацию с беженцами и послевоенное восстановление Украины

Часть чешского правительства 31 октября отправилась в Киев. Вместе со своими украинскими коллегами премьер-министр Петр Фиала (ODS) и отдельные министры обсудят послевоенное восстановление Украины и ситуацию с беженцами на территории Чехии. Совместное заседание двух кабинетов сопровождается строгими мерами безопасности из-за продолжающегося российского военного вторжения. Аппарат правительства даже не опубликовал точный состав делегации.

Правительство Чехии регулярно ведет переговоры с партнерами из Польши, Словакии и Израиля в аналогичном формате. Министры поехали в Киев во время председательства Чехии в Совете ЕС. «Мы продолжим консультации, которые мы с премьер-министром провели во время наших визитов в Киев. В ходе встречи мы обсудим участие чешских неправительственных организаций и компаний в послевоенном восстановлении Украины, а также поддержку интеграции страны в ЕС», — сказал министр иностранных дел Ян Липавски.

Состав делегации неизвестен, изначально речь шла о пяти членах кабинета министров Чехии, которые проведут переговоры в Украине. По последней информации, в поездку отправились премьер-министр, три вице-премьера и еще четыре министра.

Премьер-министр Фиала посетил украинскую столицу вскоре после начала российского вторжения. В середине марта вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и премьер-министром Словении Янезом Яншей он направился в Киев, который пытались окружить российские войска. В то время президент Украины Владимир Зеленский назвал этот визит решительной демонстрацией поддержки подвергшейся нападению страны.

С начала российского вторжения в Украину в феврале чешское государство выдало украинским беженцам более 450 000 временных виз, которые открывают доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Экспорт военной техники из Чехии в Украину в этом году достиг 47 млрд крон, а государство до сих пор оказало помощь Киеву на сумму 4,5 млрд крон.

В пятницу, 28 октября, в национальный праздник, посвященный созданию независимой Чехословакии, президент Милош Земан наградил Зеленского высшей чешской государственной наградой — Орденом Белого льва. В тот же день Зеленский присвоил Праге почетное звание города-спасителя за помощь украинцам и Украине. В воскресенье люди собрались на Вацлавской площади в Праге, чтобы выразить солидарность с подвергшейся нападению страной и привлечь внимание к необходимости защиты демократических ценностей. Супруга украинского президента Елена Зеленская по видеосвязи пообщалась с участниками, поблагодарив Чехию за поддержку.

Источник: ceskatelevize.cz

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