Чешские политики критикуют флаг с изображением Путина в мешке для трупов

Изображение президента России Владимира Путина в черном мешке для трупов вместе с флагами Чехии и Украины, висящими на здании МВД, вызвало критику. Политики не согласны с инициативой первого вице-премьера и министра внутренних дел Вита Ракушана. По мнению оппозиции, акция перешла все границы. Против нее выступили и некоторые представители правящих партий.

«Если вы спрашиваете, стал бы я вывешивать что-то подобное на общественном здании, — я бы не стал. Я думаю, что правительство и общественные институты достаточно демонстрируют свою солидарность с Украиной и символически, и практическими действиями», — пояснил вице-спикер палаты Ян Скопечек (ODS) в дискуссии на CNN Prima News. Скопечек подчеркнул, что он решительно осуждает действия Владимира Путина.

«Если бы это зависело от меня, я бы тоже не стал делать подобную инсталляцию», — сказал в ходе обсуждения Ян Бартошек, первый вице-председатель партии KDU-ČSL.

«Я считаю проблематичным изображать кого-либо в мешке для трупов», — добавил Марсель Колая, депутат Европарламента от «Пиратов».

«Это изображение, которому место в социальных сетях, а не на здании Министерства внутренних дел», — заявил в ходе обсуждения вице-председатель ANO Карел Гавличек, назвав инсталляцию проявлением инфантильности со стороны Ракушана.

«Я понимаю, что кто-то может испытывать к кому-то ненависть, но высокопоставленный политик должен уметь сдерживать свои эмоции», — добавил он.

«Я считаю, что это очень глупо и недостойно государственного деятеля. Устанавливать подобное могут активисты, а не министр внутренних дел, который должен обеспечивать безопасность государства», — сказала Яна Мрачкова Вилдумецова, теневой министр внутренних дел ANO.

Депутат от SPD Карла Маржикова вообще призвала Ракушана уйти в отставку. Она считает инсталляцию осквернением чешского флага. По ее словам, своими действиями министр способствует поляризации общества и перепутал свою функцию с функциями активистов.

Пресс-секретарь главы МВД Якуб Вейнлих заверил, что «форма высказывания» была согласована с силами безопасности. Инсталляцию инициировал Ракушан вместе с ассоциацией Dekomunizace. Ее изготовление обошлось примерно в 50 000 крон.

«Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не позволим ему украсть понятие патриотизма или наш флаг», — заявил министр в пятницу, 28 октября. Предполагается, что флаги будут висеть на здании министерства в Праге как минимум до 4 ноября.

Источник: novinky.cz

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