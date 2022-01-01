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Украина делает четкие шаги на пути к ЕС, заявил премьер Чехии после заседания правительства в Киеве

Украина делает четкие шаги на пути к ЕС, заявил премьер Чехии после заседания правительства в Киеве

Партнер рубрики:
Kochy
01 ноября
08:34
108
​На встрече 31 октября в Киеве правительства Чехии и Украины договорились о дальнейшем экономическом и политическом сотрудничестве, а также о послевоенном восстановлении страны. Кабинеты министров подписали соответствующие меморандумы, о чем объявили премьер-министры Петр Фиала (ODS) и Денис Шмыгаль после встречи. Премьер-министр Чехии высоко оценил шаги, предпринятые Украиной для выполнения условий вступления в Европейский Союз.

Украина делает четкие шаги на пути к ЕС, заявил премьер Чехии после заседания правительства в Киеве

Фиала назвал продолжение военной и гуманитарной поддержки Украины естественным и автоматическим. По его словам, цель состоит в том, чтобы восстановить территориальную целостность страны.

По его словам, Украина продолжает выполнять условия возможного будущего вступления в ЕС, к чему стремится Киев.

"Я был положительно удивлен, как украинские друзья работают по рекомендациям Еврокомиссии и по выполнению условий, которые необходимы", - отметил Фиала, отметив, что Украина делает четкие шаги, будь то в правовом поле, борьбе с коррупцией, и другие.

Шмыгаль подчеркнул важность приезда чешских министров, поездка которых была затруднена из-за взрывов в Киевской области в понедельник. По данным киевских властей, утром российские ракеты вновь были нацелены на гражданскую инфраструктуру мегаполиса.

«Несмотря на столь громкий визит государства, председательствующего в ЕС, российский агрессор продолжил свою стратегию уничтожения и ликвидации гражданских объектов», — заявил украинский премьер.

По его словам, визит в Чехию в один из самых сложных периодов украинской истории является проявлением огромной солидарности и поддержки.

Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, переговоры прошли очень эффективно, подчеркнул Шмыгаль. Результатом стали, в том числе, меморандумы о сотрудничестве между министерствами иностранных дел и правительствами, которые призваны поддерживать экономический и политический диалог двух стран. В совместном заявлении страны также поддержали дальнейшее углубление санкций против России.

Источник: novinky.cz

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