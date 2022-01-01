Премьер Чехии после возвращения из Киева: «Мы открыли двери чешским компаниям в Украине»

По словам премьер-министра Петра Фиалы, встреча правительств Чехии и Украины в Киеве выполнила свою задачу. Помимо выражения поддержки подвергшейся нападению стране, укрепления и углубления сотрудничества между Чехией и Украиной, правительство «открыло двери» отечественным компаниям, которые хотели бы выйти на украинский рынок. Украина пообещала создать хорошие условия для чешских компаний. В то же время Фиала подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Украину в военном и гуманитарном плане.

«Поездка полностью выполнила свою задачу и, несомненно, принесла пользу Чехии и Украине. Мы видим огромное количество возможностей в сотрудничестве с Украиной. Чехия заинтересована в сотрудничестве прежде всего в сферах обороны, транспорта и энергетики», — сказал премьер-министр Фиала после возвращения в Чешскую Республику.

По его словам, украинская сторона пообещала пойти навстречу чешским компаниям, которые хотели бы работать на местном рынке, и создать для них хорошие условия.

«Украина претерпевает трансформацию, все это создает возможности для работы наших компаний на украинском рынке. В этом смысле мы открыли двери, которыми должны воспользоваться наши компании», — добавил он.

По словам Фиалы, Чехию интересует Днепропетровская область, на которой чешские компании должны в первую очередь сосредоточиться. Однако это не мешает бизнесу работать на всей территории Украины.

31 октября состоялось совместное заседание правительств двух стран. Политики в Киеве договорились о дальнейшем экономическом и политическом сотрудничестве, а также о послевоенном восстановлении страны. При этом они подписали меморандумы о сотрудничестве между министерствами иностранных дел и правительствами, которые должны поддерживать диалог между двумя государствами.

Киев, как и многие другие украинские города, в тот же день снова стал объектом обстрела со стороны России.

«Мы приехали в Киев в ситуации, когда он снова подвергся атакам со стороны России. У нас была возможность увидеть жилые дома, которые были разрушены во время обстрелов, были и пострадавшие. Нам еще раз напомнили о том, через что проходит украинский народ и какие вызовы стоят перед украинцами. Тем важнее то, что мы поддерживаем Украину в этой борьбе», — сказал Фиала, добавив, что военная и гуманитарная помощь пострадавшей стране будет продолжена.

Помимо премьер-министра Фиалы, в поездке в украинскую столицу приняли участие вице-премьер и министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка, вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан, вице-премьер и министр здравоохранения Властимил Валек, глава государственного казначейства Збынек Станюра, министр иностранных дел Ян Липавски, министр транспорта Мартин Купка и министр обороны Яна Чернохова.

Коллега Фиалы Денис Шмыгаль охарактеризовал приезд чешских политиков в Киев как знак огромной солидарности и поддержки. Правительства также согласились с необходимостью дальнейшего ужесточения санкций против России.

«Россию нужно все больше изолировать. Россия не смягчает свою политику, наоборот, ужесточает ее. Также мы рассматриваем роль Беларуси и тот факт, есть ли необходимость заострять на ней внимание. Определенные санкции в отношении Беларуси есть, но у России не должно быть возможности обходить санкции через Беларусь», — заявил премьер-министр Чехии.

«Необходимо осознавать, что удары по Украине происходят из воздушного пространства Беларуси, Беларусь поставляет оружие в Россию, и их экономика тоже тесно связана», — добавил министр иностранных дел Ян Липавски.

Источник: novinky.cz

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