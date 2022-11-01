Выборы президента в Чехии: генерал Павел вызвал Бабиша на дуэль

Генерал Петр Павел пригласил на дуэль кандидата в президенты, председателя движения ANO Андрея Бабиша. Павела заинтересовал тот факт, что Бабиш презентует себя как кризисного менеджера в компании, и напомнил ему, что его правительство не смогло справиться с кризисом во время пандемии ковида. Бабиш пока не собирается проводить дебаты с Павелом.

«Должен сказать, что именно Ваш способ справиться с коронавирусным кризисом, который привел к еще большему хаосу и неопределенности, привел меня к решению снова предложить свои услуги народу», — сказал генерал в отставке в обращении, которое он разместил в социальных сетях.

Павел утверждает, что за свою карьеру он пережил множество кризисов в Чехии и за границей, и поэтому он хотел бы встретиться с Бабишем «в прямых дебатах», чтобы люди могли сравнить опыт обоих кандидатов.

Бабиш пока не ответил на вызов, но, данным СМИ, он не намерен его принимать.

Согласно опросам, Бабиш и Павел в настоящее время являются одними из фаворитов президентских выборов. Никто из них не принял участия в дебатах кандидатов в президенты, которые прошли в среду, 2 ноября, на юридическом факультете Карлова университета.

Другой возможный кандидат, Йозеф Стршедула, принял вызов, написав в Твиттере, что Чехия заслуживает большего, чем «дуэль между двумя видными деятелями предыдущего режима». Однако сам профсоюзный лидер пока не представил достаточного количества подписей граждан или депутатов парламента.

Выборы президента в Чехии пройдут в середине января. Новый президент вступит в должность в начале марта.

Источник: volby-prezidenta