Экс-министр обороны Чехии: Запад должен подготовиться к миру, в котором его голос будет одним из многих

Российское вторжение в Украину и продолжающаяся война полностью изменили ситуацию с безопасностью. Выгодные сделки реальной политики больше невозможны. В подкасте «Ненужная война» депутат Европарламента и бывший министр обороны Александр Вондра, аналитик по вопросам безопасности и бывший советник министра обороны Милан Микулецкий и редактор журнала «Novinky» Алекс Швамберк рассказывают об обеспечении безопасности.

«На мой взгляд, возвращается разделение мира, но не на два полюса, как я помню со времен холодной войны, а на большее количество полюсов. Есть конфликт на Украине, думаю Запад правильно встал за Украину, так что это конфликт между Западом и Россией, но разница в том кто вокруг маневрирует - Китай, Индия, ЮАР, разные арабские государства, Бразилия или Нигерия. И державы глобального порядка, такие как Китай, а сегодня постепенно и Индия, и державы регионального значения, как правило, Южная Африка. Это страны, у которых очень часто при голосовании в ООН по конфликту между Россией и Украиной стоят желтые точки — они воздерживаются», — говорит Вондра, полагая, что когда наступит какое-то другое временное равновесие, мир будет не биполярной, а многополярной формы.

Микулецкий также согласился с этим, но добавил, что все упомянутые страны будут стараться больше продвигать свои собственные региональные интересы и будут склоняться к отдельным великим державам только тогда, когда им это выгодно. В этом он видит отличие от времен холодной войны, когда и у США, и у СССР были свои "союзники" и борьба шла только за мнение неучаствующих государств.

Некоторые страны ЕС готовы принять Мюнхен 2023

«Большая разница, которую я вижу здесь по сравнению со временем до падения стены, заключается в том, что я не уверен, насколько хорошо страны, которые мы считали явными союзниками Соединенных Штатов, такие как Германия, сегодня точно знают, где зло и угрозы и воспринимают ли они это так же, как мы. Вернее, как и Франция, они ищут способы снова начать бизнес с Россией в финале, даже за счет восточных членов ЕС. Это значит и мы. Я боюсь, что некоторые страны ЕС по сравнению с США готовы присоединиться к Мюнхену 2023 года из-за своих экономических интересов», — сказал Микулецкий.

В этом контексте бывший министр обороны напомнил, что, в 70-х годах, Саудовская Аравия всегда пыталась угодить США и поставить на рынок больше нефти, чтобы снизить ее цену и тем самым успокоить американских автомобилистов. Это больше не так.

«Несколько недель назад мы увидели, что ответ был отрицательным, наоборот, они перекрыли краны. Не будет места для некоторых зазывал реальной политики, но для других места слишком много. Это показывает, что Запад должен подготовиться к тому периоду, когда уже не будет так просто и будет одним из многих, кто будет бороться за благосклонность других государств», — считает Вондра.

США – гарант нашей безопасности

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что мы должны быть заинтересованы в том, чтобы НАТО во главе с США оставалось сильным и сплоченным в этой ситуации.

«Даже в этом конфликте американские позиции, в том числе и помощь Украине, абсолютно необходимы, французам нечем ее полностью заменить. В наивысшей политике безопасности, в ядерном сдерживании, в способности проецировать мощь глобально, есть США, а потом долго ничего, потом Великобритания, вышедшая из ЕС, за ней Франция как игрок более регионального значения, — резюмировал ситуацию Вондра.

«Идея о том, что ее заменит объединенная Европа, довольно иллюзорна. Для этого нет мощностей, достаточной политической воли и тем более финансовых ресурсов", - добавил экс-министр.

Микулецкий был еще более силен, по его словам, сегодня единственные соответствующие вооруженные силы находятся в составе НАТО.

Аппетит тигра Путина растет вместе с едой

Вондра указал, что война на Украине представляет угрозу и для Чехии, хотя в настоящее время нет опасности, что российские танки могут прокатиться по нашей территории, как в 1968 году: «Мы не следующие в очереди. Между Украиной и нами находится Словакия. Но я думаю, что правительство и думающие люди здесь правильно поняли, что это чертовски близко. Когда Путин пошел как тигр, чтобы съесть одну овцу на опушке джунглей и на нашем пастбище, и мы позволим ему это, чтобы аппетит не прекращался. Наоборот, аппетит приходит во время еды».

Вондра обратил внимание на то, куда российский президент может пойти дальше:

«Если Путина не остановить, Молдавия должна беспокоиться о своем будущем в первую очередь. С другой стороны, есть страны Балтии, где в Латвии проживает относительно значительное русское меньшинство, и она уже является страной-членом НАТО, так что это нас очень беспокоит. А если бы это была Молдавия, то она имеет прямое отношение к Румынии, которая в свою очередь является страной-членом НАТО, и румыны не могли просто так отпустить ее. Я думаю, что может возникнуть риск эффекта домино».

Микулецкий указывал, что если Россия «застряла» в начатой ​​ею же войне, то мы, как Европа, должны воспользоваться этим и усилить влияние среди стран, оставшихся в числе сателлитов России после распада Советского Союза. Он указал, что было бы хорошо быть более вовлеченным в Казахстан, где президент Токаев уже показывает, что он не хочет быть вассалом Москвы, в Азербайджане и других постсоветских странах Центральной Азии. То есть в странах, которые, помимо своего стратегического расположения между растущим Китаем и Европой, еще и имеют в наличии необходимое сырье, без которого миру не обойтись. Швамберк указал, что важно решить это вовремя, потому что Китай пытается проникнуть в этот район. Микулецкий и Вондра сошлись во мнении, что в Европе вряд ли найдется кто-нибудь, кто мог бы мыслить стратегически таким образом.

Швамберк также упомянул, что самым опасным российским оружием являются баллистические ракеты, от которых у Чехии нет никакой защиты, и это, в том числе, потому, что проект строительства радара в Брдах провалился.

В ходе дискуссии все далее коснулись вопроса обеспечения энергетической безопасности. Вондра напомнил об усилиях по строительству газопровода Nabucco из региона Каспийского моря, из Азербайджана и Туркменистана. «У нас были частые переговоры с ними и иногда даже предварительные договоренности, у нас было соглашение о транзите через Турцию, у нас была поддержка Еврокомиссии, которая выделяла на это средства, у нас был построен консорциум, но самая крупная компания в консорциуме была немецкая RWE, и немецкое правительство вышло из нее, потому что не хотело конкуренции с Nord Stream. Немцы вели односторонний бизнес с Россией и не хотели конкуренции», — резюмировал Вондра.

Вондра указал, что по нереализованному газопроводу Nabucco могло пройти около 35 миллионов кубометров. Через одну ветку Nord Stream может пройти до пятидесяти миллионов кубометров. "Это помогло бы Центральной Европе, самой уязвимой, она должна оказаться в Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии, т.е. в странах, где нет моря и там труднее достать сжиженный газ", - уточнил он.

Микулецкий оценил это так: «Европа не решает свою энергетическую безопасность, а, наоборот, делает все, чтобы попасть в энергетический кризис».

Источник: novinky.cz

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