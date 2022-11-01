Модель Median: президентские выборы в Чехии выиграл бы Петр Павел, Бабиш занял бы второе место

Генерал Петр Павел выиграл бы первый тур президентских выборов, набрав 22,5% голосов, если бы выборы проходили сейчас. Он сохранил небольшое преимущество над бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, который может рассчитывать на 22% голосов, показывают данные модели президентских выборов Median.

Поддержка обоих кандидатов упала по отношению к сентябрьской модели Median, при этом разница между ними осталась на уровне статистической погрешности. Экономист Дануше Нерудова получила бы 15% голосов в первом туре, в предыдущей модели ее поддерживали 10% избирателей.

В первом туре генерал Павел набрал бы 24% голосов избирателей, Бабиш, выдвинувший свою кандидатуру в президенты всего неделю назад, — 23,5%. В гипотетическом втором туре выборов Павел победил бы с 59% голосов, шансы Бабиша оцениваются в 41%. Однако около четверти избирателей до сих пор не определились, за кого будут голосовать, отмечает Median. Модель результата второго тура показывает результат только с участием Бабиша, «с учетом многолетней тенденции, когда Андрей Бабиш неоднократно был на первом месте».

В первом туре сенатор Павел Фишер финишировал бы на четвертом месте, после Нерудовой, с 7,5% голосов, а пятым стал бы глава Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула с 7%. Поддержка обоих упала на полпроцента по сравнению с сентябрем.

64% респондентов планируют участвовать в президентских выборах. Еще 10% рассматривают возможность участия. Не планируют голосовать 6,5% опрошенных, точно не пойдут на выборы 11,5%. Еще 8% не определились со своим участием. В январе 2018 года примерно 62% избирателей проголосовали в первом туре.

Median опрашивал людей в период с 1 по 31 октября, то есть до публикации окончательного списка кандидатов и до объявления кандидатуры Бабиша. Более тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше получили возможность выбора из обширного списка лиц, выдвинувших свою кандидатуру или не отказавшихся от нее. Первый тур президентских выборов состоится 13 и 14 января следующего года.

Электоральная модель показывает оценку наиболее вероятного распределения поддержки кандидатов на гипотетических президентских выборах, если бы они состоялись на момент опроса. Электоральная модель учитывает разную степень вероятности участия респондентов в выборах.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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