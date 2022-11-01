Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Модель Median: президентские выборы в Чехии выиграл бы Петр Павел, Бабиш занял бы второе место

Модель Median: президентские выборы в Чехии выиграл бы Петр Павел, Бабиш занял бы второе место

Партнер рубрики:
Kochy
07 ноября
09:41
544
Генерал Петр Павел выиграл бы первый тур президентских выборов, набрав 22,5% голосов, если бы выборы проходили сейчас. Он сохранил небольшое преимущество над бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, который может рассчитывать на 22% голосов, показывают данные модели президентских выборов Median.

Модель Median: президентские выборы в Чехии выиграл бы Петр Павел, Бабиш занял бы второе место

Поддержка обоих кандидатов упала по отношению к сентябрьской модели Median, при этом разница между ними осталась на уровне статистической погрешности. Экономист Дануше Нерудова получила бы 15% голосов в первом туре, в предыдущей модели ее поддерживали 10% избирателей. 

В первом туре генерал Павел набрал бы 24% голосов избирателей, Бабиш, выдвинувший свою кандидатуру в президенты всего неделю назад, — 23,5%. В гипотетическом втором туре выборов Павел победил бы с 59% голосов, шансы Бабиша оцениваются в 41%. Однако около четверти избирателей до сих пор не определились, за кого будут голосовать, отмечает Median. Модель результата второго тура показывает результат только с участием Бабиша, «с учетом многолетней тенденции, когда Андрей Бабиш неоднократно был на первом месте». 

В первом туре сенатор Павел Фишер финишировал бы на четвертом месте, после Нерудовой, с 7,5% голосов, а пятым стал бы глава Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула с 7%. Поддержка обоих упала на полпроцента по сравнению с сентябрем.  

64% респондентов планируют участвовать в президентских выборах. Еще 10% рассматривают возможность участия. Не планируют голосовать 6,5% опрошенных, точно не пойдут на выборы 11,5%. Еще 8% не определились со своим участием. В январе 2018 года примерно 62% избирателей проголосовали в первом туре. 

Median опрашивал людей в период с 1 по 31 октября, то есть до публикации окончательного списка кандидатов и до объявления кандидатуры Бабиша. Более тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше получили возможность выбора из обширного списка лиц, выдвинувших свою кандидатуру или не отказавшихся от нее. Первый тур президентских выборов состоится 13 и 14 января следующего года. 

Электоральная модель показывает оценку наиболее вероятного распределения поддержки кандидатов на гипотетических президентских выборах, если бы они состоялись на момент опроса. Электоральная модель учитывает разную степень вероятности участия респондентов в выборах. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTubeВсе, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
07 ноября
17:38
19096
Образование
5 подкастов на чешском, чтобы слушать и учить язык
Assets
07 ноября
17:18
269
Общество
В Праге открылся рождественский парк Lights Tell
Assets
07 ноября
17:10
252
Культура
Рождественские ярмарки в Праге — 2022: когда и где они откроются?
Assets
07 ноября
16:56
249
Общество
Студент хотел взорвать школу в Пардубице, а потом зарезал прохожего
Последние новости:
Assets
07 ноября
17:18
269
Общество
В Праге открылся рождественский парк Lights Tell
Assets
07 ноября
17:10
252
Культура
Рождественские ярмарки в Праге — 2022: когда и где они откроются?
Assets
07 ноября
16:56
249
Общество
Студент хотел взорвать школу в Пардубице, а потом зарезал прохожего
Assets
07 ноября
14:12
637
Общество
Почему чехи не хотят заводить детей? Отвечает психотерапевт
Assets
07 ноября
11:56
269
Экономика
В Чехии к 2050 году удвоится число людей старше 65 лет
Assets
07 ноября
11:01
314
Общество
VZP предостерегает от мошеннических электронных писем с требованием погашения долга или доступа к данным
Assets
07 ноября
09:12
588
Экономика
Опрос: каждый третий чех планирует взять кредит для покрытия расходов на электроэнергию
Assets
06 ноября
16:53
1894
Общество
В Брненском университете не будет гендерно нейтральных туалетов. Пользуйтесь туалетами для инвалидов — написал декан студентам
Assets
06 ноября
15:15
2094
Экономика
Глава Минтруда Чехии: Будущему правительству придется сдвинуть пенсионный возраст
Assets
06 ноября
09:15
1551
Общество
Два уровня медобслуживания. Глава Минздрава Чехии хочет вернуть в здравоохранение сверхнормативы


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы