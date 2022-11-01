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Сколько кандидатов будут бороться за пост президента Чехии?

Сколько кандидатов будут бороться за пост президента Чехии?

Партнер рубрики:
Kochy
08 ноября
19:36
385
​Крайний срок подачи заявлений кандидатов на пост будущего президента республики закончился во вторник, 8 ноября, в 16:00. В списке — 21 кандидат, сообщает МВД в Twitter. Первоначально сообщалось лишь о двадцати.

Сколько кандидатов будут бороться за пост президента Чехии?

"21-е. Столько кандидатов на пост президента подали заявления в МВД", - говорится в сообщении министерства на официальном Twitter-аккаунте. Согласно опросам, Петр Павел, Андрей Бабиш и Дануше Нерудова являются одними из главных фаворитов на президентских выборах в Чехии.

Министерство сообщило, что одно заявление также поступило по электронной почте, объясняя, почему число увеличилось в последнюю минуту.

По словам пресс-секретаря МВД Ондржея Кратошки, министерство не может сказать, кто именно входит в число зарегистрированных кандидатов. МВД опубликует имена только 25 ноября, когда закончится срок проверки соответствия заявлений требованиям, предъявляемым законом. До тех пор будет происходить автоматическая проверка подписей.

Это не значит, что все те, кто подали заявления, в конечном итоге будут бороться за пост главы государства. МВД ранее объявило, что некоторые заявки не будут соответствовать заданным условиям. Пять лет назад перед выборами президента республики министерство допустило девять кандидатов из двух десятков, подавших заявки на участие в выборах.

Кандидатам для участия в выборах для баллотирования необходимо не менее 50 тысяч проверенных подписей граждан или поддержка 10 сенаторов или 20 депутатов.

О выполнении условий объявили:

Андрей Бабиш, руководитель движения ANO

Ярослав Башта, депутат SPD

Томаш Бржезина, бизнесмен

Карел Дивиш, предприниматель

Павел Фишер, сенатор

Марек Хильшер, сенатор

Карел Янечек, бизнесмен

Дануше Нерудова, бывший ректор Университета Менделя в Брно

Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО

Дениса Роханова, президент Чешской ассоциации обязанных лиц

Йозеф Стршедула, глава профсоюзов

Томаш Зима, бывший ректор Карлова университета

2023 президентские выборы в Чехии

Дата президентских выборов назначена на 13 и 14 января 2023 года. На третьих прямых выборах будет определен преемник действующего главы государства Милоша Земана. Из кандидатов в президенты наибольшей популярностью пользуются Петр Павел, Андрей Бабиш и Дануше Нерудова.

Источник: novinky.cz



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