Novinky.cz: Экономический бум в Грузии из-за российских мигрантов. А как же санкции?

В этом году Грузия находится на пути к тому, чтобы стать самой быстрорастущей экономикой. Как это возможно? С начала агрессии в Украине — и особенно после объявления мобилизации — в Грузию бежало более 112 000 россиян, однако не всех это устраивает. Шумиху вызвало, например, поведение сына российского олигарха, которого оппозиция обвиняет в спонсировании терроризма. Он не хочет присоединяться к санкциям из соображений безопасности.

Фото: Переговоры между министром иностранных дел Чехии Яном Липавски и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили

«В то время как развязанная Путиным война душит Европу, маленькая Грузия, на которую давит Россия, переживает неожиданный экономический бум», — написало на этой неделе агентство Reuters. Большая часть мира пытается и дальше поддерживать Украину, несмотря на серьезную угрозу рецессии, но страна с населением 3,7 млн человек, наоборот, ожидает 10-процентного увеличения объема производства.

Этот факт удивил многих. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в марте предсказал, что конфликт нанесет серьезный удар по экономике Грузии. Месяц спустя Всемирный банк подсчитал, что рост там упадет с 5,5 до 2,5%. «Несмотря на наши ожидания, что война с Украиной будет иметь серьезные негативные последствия для экономики Грузии, пока мы не видим материализации этих рисков», — сказал Димитар Богов, ведущий экономист ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу.

Благодаря смягченной иммиграционной политике россиянам не нужно получать визу для проживания и работы в Грузии. По оценкам, в период с апреля по сентябрь россияне перевели в Грузию более 1 млрд долларов, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Благодаря этому грузинская валюта лари является самой сильной за последние три года.

Но не все рады увеличению числа российских мигрантов. Поскольку это в основном обеспеченные предприниматели, их расходы толкают цены в стране вверх. Квартплата в Тбилиси в этом году выросла на 75%, так что шансов найти жилье в мегаполисе у представителей менее богатых слоев населения практически нет. Это большая проблема, особенно для студентов. Некоторые даже откладывают учебу, потому что больше не могут позволить себе жить в столице.

Парадоксально, но, если россияне вернутся домой после окончания войны, экономика может не выдержать таких изменений. Группа экономических советников рекомендует правительству использовать налоговые поступления для погашения долга и создания резервов в иностранной валюте.

Распространенное мнение о том, что россияне, приехавшие в Грузию из-за мобилизации, не согласны с режимом Путина, часто расходится с реальностью.

На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео молодого человека из Тбилиси, выкрикивающего оскорбления в адрес грузин и Грузии как таковой. Полиция арестовала его за хулиганство, но вскоре отпустила. По словам оппозиционного политика Ника Мелиа, это был Павел Копылков, сын российского олигарха Александра Копылкова, спонсора военизированной организации «Боевое братство».

Копылков входит в ближайшее окружение Путина и тесно сотрудничает с влиятельными российскими олигархами, которые одними из первых подверглись санкциям в результате вторжения России в Украину: Алишером Усмановым и Игорем Сечиным. По данным Ника Мелиа, Копылков также близок к Рамзану Кадырову.

«Вот как сегодня работает национальная безопасность, — посетовал Мелиа на пресс-конференции. — Мы делаем вид, что не видим реальной опасности, и позволяем семьям спонсоров терроризма в Украине жить в Грузии».

Отношения между Грузией и Россией сложные. В 2008 году две страны вступили в войну за территории Южной Осетии и Абхазии, в которых Кремль поддерживал сепаратистов.

«Тогда мы кричали на всю Европу: если вы не накажете Путина после Грузии, то Украина на очереди. К сожалению, нас никто не слушал. Это сделали чехи и восточноевропейские страны, но остальная Европа и мир решили, что легче обвинить Грузию, чем Путина», — сказала депутат Хатия Деканоидзе от оппозиционного «Единого национального движения».

Когда в феврале этого года Владимир Путин издал директиву о вторжении в Украину, Грузия не присоединилась к западным санкциям, несмотря на просьбы. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», де-факто возглавляемая олигархом Бидзиной Иванишвили, не хочет провоцировать Россию.

«После распада Советского Союза у Грузии было три военных конфликта с Российской Федерацией. То, что сегодня происходит в Украине, на самом деле является лишь продолжением», — заявил глава чешской дипломатии Ян Липавски в четверг.

Источник: novinky.cz

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