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«Геополитический вакуум рядом с Европой могут заполнить враги», — высказалась чешский политик о принятии новых стран в ЕС

«Геополитический вакуум рядом с Европой могут заполнить враги», — высказалась чешский политик о принятии новых стран в ЕС

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
15 ноября
13:03
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Вопрос о расширении Европейского Союза все еще несогласован. Однако если по соседству возникнет геополитический вакуум, он будет заполнен врагами, — так вчера на открытии конференции комитетов по европейским делам парламентов ЕС (COSAC) заявила спикер Палаты представителей Маркета Пекарова Адамова (TOP 09).

«Геополитический вакуум рядом с Европой могут заполнить враги», — высказалась чешский политик о принятии новых стран в ЕС

 

В июне лидеры стран ЕС официально определили кандидатами на членство Украину и Молдову, то есть две страны, подавшие заявку на вступление сразу после вторжения российских войск в Украину. В июле 27 стран официально начали переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией после нескольких лет обсуждения вопроса. Последняя упомянутая страна на тот момент была кандидатом на членство уже в течение 17 лет. В октябре Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата.

«Это тема не согласована. Мне ясно, что у некоторых представителей ЕС есть страх перед расширением союза», — сказала Пекарова Адамова. По ее словам, страны-кандидаты должны соответствовать всем условиям вступления, но в первую очередь необходимо оценивать общую картину.

«Европа изменилась и уже никогда не будет такой, какой она была в конце 90-х годов. Мы должны принять это, а также тот факт, что если мы заставим страны-кандидаты ждать, то наша безопасность и процветание только ослабнут», — сказала глава нижней палаты. «Если мы создадим геополитический вакуум по соседству, его с готовностью заполнят наши враги», — добавила она.

Министр по европейским делам Микулаш Бек (STAN) сказал, что предоставление статуса кандидата Украине и некоторым другим странам, особенно из региона Западных Балкан, означает большую ответственность для Европы. «Однако это также геостратегическая инвестиция в мир, безопасность и экономический рост по всей Европе», — отметил он. В своем выступлении он подвел итоги нынешнего председательства Чехии в Совете ЕС и заявил, что предстоящие оставшиеся недели, возможно, будут самыми напряженными.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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