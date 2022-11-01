Палата депутатов Чехии назвала российский режим террористическим

Чешский парламент в своей резолюции назвал нынешний российский режим террористическим. Депутаты особенно осудили нападения на мирных жителей Украины и ключевые энергетические объекты страны. Палата депутатов Чехии не признает результаты так называемых референдумов о присоединении к России четырех оккупированных областей на востоке Украины.

Палата депутатов «обозначает действующий российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы», — говорится в одном из пунктов резолюции.

Об этом на пленарном заседании заявила депутат от партии STAN Барбора Урбанова. «Российская Федерация абсолютно не уважает основные права людей, нападает на ключевые объекты инфраструктуры, гражданские объекты и пытается запугать граждан Украины и подорвать суверенитет государства», — заявила она.

«Это соответствует террористическим методам», — подчеркнула она.

За так называемыми референдумами, которые Россия созвала в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, чешский парламент усматривает легитимацию российской агрессии и аннексию украинской территории.

Резолюцию также поддержали другие правительственные партии. «Владимир Путин и его руководство развязали войну. На их руках кровь тысяч мирных жителей. Практики Кремля напоминают самые темные времена сталинизма», — сказала вице-спикер парламента Ольга Рихтерова.

«Если кто-то действует как террорист, он и есть террорист. Владимир Путин ведет войну в Украине, в которой Россия не гнушается убивать невинных людей», — заявил перед встречей Ян Якоб, глава партии TOP 09.

Резолюцию также поддержала часть оппозиционного движения ANO. «Мы являемся свидетелями тех зверств, которые происходят в Украине и которые совершала там российская армия. Речь идет об убийствах мирных жителей и изнасилованиях. Действия направлены на то, чтобы сломить украинский дух. ANO будет в основном согласно с резолюцией. Это правильно», — заявил на пленарном заседании депутат движения Ярослав Бжох.

129 из 156 депутатов проголосовали за принятие резолюции. Клуб SPD был против, несколько депутатов разного политического спектра воздержались при голосовании.

Источник: novinky.cz