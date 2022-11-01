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Чешские офицеры будут обучать украинских солдат

Чешские офицеры будут обучать украинских солдат

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
16 ноября
15:52
167
В этом году в Чехию прибудут около восьмисот украинских солдат и добровольцев, которые должны пройти интенсивную подготовку под руководством чешских офицеров и армейских инструкторов, чтобы лучше вести бои против российского агрессора.

Чешские офицеры будут обучать украинских солдат

Сегодня правительство должно обсудить предложение Минобороны, предложившего украинцам обучить 800 солдат и командиров из механизированных частей, боевых частей и подразделений общего обеспечения. В этом году обучение украинцев будет стоить 195 миллионов, в следующем — 780 миллионов.

До конца следующего года на территории Чехии должно пройти пять ротаций украинских подразделений длительностью около месяца.

Министр обороны Яна Чернохова (ODS) обсудила учения с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Киеве 2 недели назад во время встречи правительств Чехии и Украины.

Примет участие не только Чехия — в августе страны ЕС уже договорились о создании  миссии по подготовке примерно 15 000 украинских военных. По договоренности в то время в учениях должны будут участвовать военные специалисты со всего ЕС. Большая часть украинских солдат должна пройти обучение в основном на базах в Польше, а также в Германии.

Минобороны Чехии рассчитывает направить в Германию и Польшу до 55 военных инструкторов, что будет стоить 66 миллионов крон ежегодно. Помимо учебной миссии для украинцев, правительство должно обсудить отправку 20 чешских солдат в миссию в Ираке и 40 солдат в Косово. В обеих странах чешские солдаты должны в основном помогать с обучением местных вооруженных сил. Миссия в Ираке в следующем году обойдется в  59 миллионов крон, а в Косово – 22 миллиона. 

В августе парламент уже принял решение о зарубежных миссиях в 2023 и 2024 годах. Тогда депутаты и сенаторы договорились, что в ближайшие два года за границу смогут отправиться до 1362 чешских солдат, из которых 1200 отправятся на миссии в Прибалтику и Словакию. В этом году, спустя девять лет, заканчивается миссия Чехии в Мали (Африка).

 

Источник: novinky.cz

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