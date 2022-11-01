Президент Польши: судя по всему, это была украинская ракета. Несчастный случай.

​Президент Польши Анджей Дуда заявил 16 ноября, что ракета, упавшая 15 ноября на востоке Польши недалеко от границы с Украиной, в результате которой погибли два человека, была выпущена украинской системой ПВО.

По его словам, нет никаких признаков того, что это было преднамеренное нападение. Вероятно, это был несчастный случай. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польше, возможно, не придется активировать статью 4 Североатлантического договора после инцидента во вторник.

“Ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, была российским оружием 70-х годов. Но у нас нет доказательств того, что она была запущена из России. Высока вероятность, что она принадлежала к силам обороны Украины", - цитирует президента польское информационное агентство PAP. Как сообщает Reuters, Дуда добавил, что, вероятно, это была зенитная ракета С-300.

Президент США Джо Байден также заявил ранее, что, судя по траектории, ракета, скорее всего, летела не из России.

Украина во вторник защищалась от массированных атак России на энергетическую инфраструктуру, которые, по словам Киева, были самыми масштабными с начала войны. Ракеты С-300 российского производства используются обеими сторонами в войне в Украине.

Варшава все еще рассматривает возможность активизации статьи 4 Североатлантического договора, но, похоже, в этом может не быть необходимости, заявил премьер-министр Польши Моравецкий, выступавший на той же пресс-конференции, что и Дуда.

Активация статьи будет означать, что члены НАТО начнут официальные консультации, чтобы обсудить, существует ли угроза для Польши и как ей можно противостоять.

Россия неоднократно отрицала свою причастность к произошедшему во вторник инциденту. Но в администрации президента Украины заявили, что в случившемся в первую очередь следует винить Россию, которая начала войну в Украине.

Минобороны России заявило в среду, что согласно снимкам с места взрыва в Польше осколки принадлежат украинской ракете С-300. По его словам, российские удары во вторник были нацелены только на территорию Украины и максимально приблизились к украинско-польской границе на 35 километров.

Ракета попала в польское село в тот день, когда Россия нанесла новую волну авиаударов по городам и энергетической инфраструктуре Украины. По словам Киева, это были самые масштабные атаки на энергосистему с 24 февраля, когда Москва начала вторжение.

Если кто-то и виноват в «инцидентах с ракетами», так это Россия, заявил агентству Reuters сотрудник администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«На мой взгляд, мы должны придерживаться одной логики. Россия начала и ведет войну. Россия массированно атакует Украину управляемыми ракетами», — сказал Подоляк.

Источник: novinky.cz

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