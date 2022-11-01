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Треть кандидатов могут не допустить к участию в выборах президента Чехии

Треть кандидатов могут не допустить к участию в выборах президента Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
16 ноября
18:18
240
Министерство внутренних дел Чехии 16 ноября потребовало от 7 из 21 кандидата на пост президента устранить недостатки в заявлениях. Недочеты мешают их участию в выборах. У кандидатов есть время до 16:00 24 ноября, чтобы внести изменения.

Треть кандидатов могут не допустить к участию в выборах президента Чехии

Кандидатами, приглашенными для устранения недостатков, являются Йиржи Хорват, Роман Лалик, Роберт Вашичек, Вацлав Гачецки, Либор Гранчик, Терезия Головска и Анна Кашна.

К наиболее частым нарушениям относится отсутствие подписи доверенного лица либо отсутствие имени лица, выдвинувшего кандидата.

У некоторых из семи указанных кандидатов отсутствует заявление о согласии с выдвижением своей кандидатуры. Министерство также отметило ошибки в обращениях.

Министерство предупредило Гранчика, что его кандидатура поддержана подписью сенатора, мандат которого закончился на момент выдвижения, и поэтому его подпись не может быть принята во внимание. 

Условием для выдвижения кандидатуры является петиция с подписями либо как минимум 50 000 граждан, либо 20 депутатов парламента, либо 10 сенаторов.

Для участия в выборах президента Чехии подал заявку 21 кандидат. Выборы главы государства пройдут в январе 2023 года.

Источник: novinky.cz



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