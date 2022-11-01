Треть кандидатов могут не допустить к участию в выборах президента Чехии

Кандидатами, приглашенными для устранения недостатков, являются Йиржи Хорват, Роман Лалик, Роберт Вашичек, Вацлав Гачецки, Либор Гранчик, Терезия Головска и Анна Кашна.
К наиболее частым нарушениям относится отсутствие подписи доверенного лица либо отсутствие имени лица, выдвинувшего кандидата.
У некоторых из семи указанных кандидатов отсутствует заявление о согласии с выдвижением своей кандидатуры. Министерство также отметило ошибки в обращениях.
Министерство предупредило Гранчика, что его кандидатура поддержана подписью сенатора, мандат которого закончился на момент выдвижения, и поэтому его подпись не может быть принята во внимание.
Условием для выдвижения кандидатуры является петиция с подписями либо как минимум 50 000 граждан, либо 20 депутатов парламента, либо 10 сенаторов.
Для участия в выборах президента Чехии подал заявку 21 кандидат. Выборы главы государства пройдут в январе 2023 года.
Источник: novinky.cz