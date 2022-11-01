Правительство Чехии столкнулось с дилеммой. Как не обанкротиться и при этом остаться у власти

​Кабинет премьер-министра Петра Фиалы готовится переписать свое программное заявление из-за кризиса. Самая большая борьба ожидается за повышение налогов – в то время как для ODS это основополагающий принцип, другие стороны признают, что возникла чрезвычайная ситуация.

Правительственная коалиция начала тщательно обсуждать, какие из своих обещаний, которые она занесла в программное заявление и которые не в состоянии выполнить из-за кризиса, она урежет. И какое из непопулярных предложений она попробует представить избирателям.

Уже по первым заявлениям коалиционных политиков понятно, что это будет непростая задача. Кабмину придется решать, как не обанкротиться и в то же время остаться у власти. Политики опасаются, что если они будут слишком строгими, то вызовут гнев избирателей.

«Некоторые предложения Национального экономического совета правительства кажутся мне совершенно нелепыми. Предлагать ввести плату за обучение в ситуации, когда за тобой стоит группа популистов, — это, конечно, самоубийство, которое приведет к тому, что мы сократим срок своих полномочий и кто-то другой придет к власти», — говорит Йозеф Бернар, председатель бюджета. комитет STAN.

«Конечно, мы можем подтолкнуть к выполнению амбициозных целей, но тогда через три года победит какой-нибудь популист. А после его правления уже будет поздно для какой-либо консолидации», — описывает сложные переговоры один из депутатов.

В партийном штабе уже начали придумывать, как петлять между экономической реальностью и настроениями избирателей. Отдельные министры получили рекомендацию от Аппарата правительства обсудить обещания в своем ведомстве. Вместе изменения они начнут вносить в январе — когда закончится председательство Чехии в Совете Европы.

Правительственные политики пока не хотят конкретизировать, но уже сейчас ясно, что самая большая борьба развернется из-за суммы налогов. Кабинет обязался не увеличивать их.

«Я говорю людям, что мы не можем просто смотреть на расходную часть, мы должны смотреть на все виды налогов. Ситуация настолько сложная, что уместно говорить о некоторой степени прогрессивного налогообложения с упором на принцип солидарности», — говорит Марек Выборны, глава парламентской фракции KDU-ČSL.

«Лично для меня налоги для физических лиц являются предметом обсуждения. Это одна из вещей, которые нужно обсуждать, но для некоторых партий, входящих в коалицию, некоторые принципы непреодолимы», — считает депутат TOP 09 Марек Женишек.

Это наносит ответный удар по гражданским демократам, для которых отказ от повышения налогов является флагманом программы. "Мы не будем повышать налоги. Точка», — сказал, например, недавно премьер-министр и председатель ODS Петр Фиала в эфире TV Nova.

Пересматриваются и планы по сокращению бюджетного дефицита. «Сокращение не может быть таким быстрым. Эта амбиция должна остаться с нами, но она должна быть реалистичной», — считает председатель TOP 09 Маркета Пекарова Адамова.

Депутат Марек Бенда (ODS) признает, что государственные бюджеты на этот и следующий год не очень хороши и что для их консолидации необходимы налоговые изменения. «Но комментировать отдельные меры? Это действительно должно сначала пройти через коалиционный совет», — он отказывается оценивать планы своей партии.

Предложение Национального экономического совета при правительстве содержит 14 мер по увеличению доходов бюджета и 11 мер по ограничению расходов.

Всегда есть кто-то из пяти партий, для кого это программный приоритет. Договоренность трудно найти даже внутри сторон, не говоря уже об избирателях.

«В то же время вы не можете просто сидеть и ничего не делать, и пусть все это накапливается. Ситуация не улучшится сама по себе», — заключает другой член правительства.

Источник: seznamzpravy.cz

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