Учения для украинских военных пройдут в Чехии на полигоне Либава

На прошлой неделе правительство обсуждало подготовку украинских военных. До конца следующего года должны состояться пять учений, каждое из которых будет длиться месяц и подготовит до 800 украинских военнослужащих. Теперь предложение должно быть одобрено обеими палатами парламента, затем в этом году пройдет первое из учений. Общая стоимость такой акции для Чехии оценивается в 975 млн крон.
Обучение военных основано на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет проводиться в рамках миссии помощи ЕС. Чехия должна выделить для этого до 55 человек, которые будут работать на территории других стран — членов ЕС в командных структурах миссии либо на должностях инструкторов. Цель — обучить до 15 000 украинцев, в первую очередь на базе в Польше.
Заместитель министра обороны Ян Йиреш сообщил, что к учениям хотят присоединиться два десятка стран ЕС. Мандат позволяет отправлять чешских солдат в любую страну — участницу ЕС.
По словам Копецкого, украинские военные прибудут на полигон в Либаве в Чехии, обучение будет охватывать механизированные подразделения и специальные профессии.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день