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Учения для украинских военных пройдут в Чехии на полигоне Либава

Учения для украинских военных пройдут в Чехии на полигоне Либава

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
23 ноября
13:01
198
Об этом вчера на заседании парламентского комитета по обороне заявил глава оперативного командования Армии ЧР Йозеф Копецки. Комитет поддержал утверждение соответствующей миссии, а также отправку военных в Косово и Ирак.

Учения для украинских военных пройдут в Чехии на полигоне Либава

На прошлой неделе правительство обсуждало подготовку украинских военных. До конца следующего года должны состояться пять учений, каждое из которых будет длиться месяц и подготовит до 800 украинских военнослужащих. Теперь предложение должно быть одобрено обеими палатами парламента, затем в этом году пройдет первое из учений. Общая стоимость такой акции для Чехии оценивается в 975 млн крон.

Обучение военных основано на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет проводиться в рамках миссии помощи ЕС. Чехия должна выделить для этого до 55 человек, которые будут работать на территории других стран — членов ЕС в командных структурах миссии либо на должностях инструкторов. Цель — обучить до 15 000 украинцев, в первую очередь на базе в Польше.

Заместитель министра обороны Ян Йиреш сообщил, что к учениям хотят присоединиться два десятка стран ЕС. Мандат позволяет отправлять чешских солдат в любую страну — участницу ЕС.

По словам Копецкого, украинские военные прибудут на полигон в Либаве в Чехии, обучение будет охватывать механизированные подразделения и специальные профессии.

Источник: ceskenoviny.cz

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