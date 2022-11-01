«Кремль провел закрытое социологическое исследование. Россияне устали». Чешские СМИ цитируют «Медузу»

Россиянам уже все равно, они не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны, а новости о войне в Украине вызывают у них только сильный упадок сил — пишут Novinky.cz, ссылаясь на новостной портал «Медуза», который узнал результаты частных опросов среди россиян, проведенных по заказу Кремля.

Опросы однако не показали, что люди массово против «специальной военной операции», как это называет Кремль, то есть, войны. Информация о результатах поступила от двух неназванных источников, близких к Кремлю.

Опросы были проведены ранее в этом месяце в различных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке.

«Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО [„специальной военной операции“]. Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам», — пояснил один из собеседников. Он добавил, что, по мнению социологов, эти настроения не связаны с успехами украинского контрнаступления и выводом российских войск из украинского Херсона. Кремль считает, что россияне устали от войны как таковой.

В опросе россияне отметили частичную мобилизацию, экономические трудности, вызванные санкциями, а также, например, блокировку российскими властями социальной сети Instagram, как «наиболее болезненные» аспекты войны.

Результаты этого закрытого опроса в основном подтверждают публичный опрос, проведенный Russian Field в начале ноября.



Источник: novinky.cz

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