«Кремль провел закрытое социологическое исследование. Россияне устали». Чешские СМИ цитируют «Медузу»

Опросы однако не показали, что люди массово против «специальной военной операции», как это называет Кремль, то есть, войны. Информация о результатах поступила от двух неназванных источников, близких к Кремлю.
Опросы были проведены ранее в этом месяце в различных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке.
«Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО [„специальной военной операции“]. Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам», — пояснил один из собеседников. Он добавил, что, по мнению социологов, эти настроения не связаны с успехами украинского контрнаступления и выводом российских войск из украинского Херсона. Кремль считает, что россияне устали от войны как таковой.
В опросе россияне отметили частичную мобилизацию, экономические трудности, вызванные санкциями, а также, например, блокировку российскими властями социальной сети Instagram, как «наиболее болезненные» аспекты войны.
Результаты этого закрытого опроса в основном подтверждают публичный опрос, проведенный Russian Field в начале ноября.
Источник: novinky.cz
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