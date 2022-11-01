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Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма

Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма

Партнер рубрики:
Kochy
23 ноября
19:38
105
Европарламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 депутата из 705, против были 58 депутатов. Сторонники резолюции говорят, что это важный шаг. Другие утверждают, что большее значение имело предоставление Украине статуса кандидата ЕС.

Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский призвал 27 стран Евросоюза к этому шагу несколько месяцев назад. Несколько стран ЕС уже сделали это в одностороннем порядке раньше, например, Польша, Эстония, Литва и Латвия.

Кремль возмутился действиями этих государств. Например, он обвинил литовских законодателей в ксенофобии. На прошлой неделе Палата депутатов Чехии также назвала российский режим террористическим.

Европарламент стал первым крупным мировым игроком, назвавшим режим Путина террористическим.

Соединенные Штаты пока не сделали подобного шага, несмотря на то, что некоторые политики поддерживают идею — например, сенатор-республиканец Линдси Грэм. Но администрация президента Джо Байдена опасается, что это вызовет проблемы.

«Объявление России террористическим государством ослабит гуманитарную помощь и способность США помогать Украине в переговорах», — заявила в прошлом месяце пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер. Позиция США также влияет на третьи стороны, а не только на американо-российские отношения.

Но символика этого шага понятна: ЕС твердо стоит на стороне Украины и осуждает все действия России.

Каковы будут последствия решения?

Если государство обозначено в США как спонсор терроризма, это означает для него ограничение иностранной помощи, экспорта военной техники и ужесточение контроля над экспортом материалов и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Решение коснулось бы и позиции России в американских судах, она лишилась бы части своего иммунитета как суверенного государства. Канада тоже имеет такие же инструменты в запасе.

С другой стороны, в ЕС нет подобных механизмов. Более того, Европарламент не имеет существенного влияния на внешнюю политику Евросоюза, которая находится под контролем государств-членов.

Европарламент также признает, что резолюция носит символический характер. Несмотря на это, другие депутаты Европарламента также считают это важным. «Европейский Союз не может молчать», — заявил польскому телеканалу TVP депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. «Резолюция осуждает варварскую и незаконную войну против Украины», — добавил Шон Келли, ирландский депутат Европарламента от группы Европейской народной партии.

Слова имеют значение

Терминология также важна. Имеет значение, объявлено ли государство «государством, спонсирующим терроризм» или «террористическим государством». В соответствии с законодательством США определение первого четко. Это государство, которое финансово или материально поддерживает определенную террористическую группу, например, Иран поддерживает различные группы в Ливане, Бахрейне или Йемене.

По мнению аналитика неправительственной организации «Кризисная группа» Лизы Мусиоловой, определение «террористическое государство» более сложное, пишет DW. Это страна, которая применяет насилие против собственных граждан и других государств, и здесь важен политический мотив. В случае резолюции Европарламента, по словам Мусиоловой, эти термины взаимозаменяемы. 

Представители Европарламента надеются, что определение России в качестве спонсора терроризма будет принято государствами-членами, и поэтому они пойдут на такие же шаги, как страны Балтии, Польша и Чехия.

Источник: seznamzpravy.cz



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