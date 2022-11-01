В выборах президента Чехии примут участие девять кандидатов

В январских президентских выборах в Чехии смогут принять участие 9 кандидатов, которые выполнили юридические условия для выдвижения своей кандидатуры. Первоначально баллотироваться на пост президента хотел 21 кандидат, но 12 из них не смогли предоставить необходимые документы. В частности, МВД не допустило к участию в выборах миллиардера Карела Янечека и бизнесмена Карела Дивиша из-за недостаточного количества подписей после рассмотрения документов.

Об этом сообщило в пятницу, 25 ноября, Министерство внутренних дел. Оно проверяло соответствие заявителей законодательным требованиям с 8 ноября, когда истек срок подачи заявлений и представления необходимых подписей.

Согласно опросам, главные фавориты выборов — генерал в отставке Петр Павел, бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануше Нерудова и экс-премьер-министр и глава движения ANO Андрей Бабиш. Они, как и ожидалось, выполнили условия и будут участвовать в предвыборной гонке.

Сенаторы и проигравшие кандидаты на предыдущих президентских выборах Павел Фишер и Марек Хильшер, профсоюзный лидер Йозеф Стршедула, депутат от SPD Ярослав Башта, бывший ректор Карлова университета Томаш Зима и глава Чешской ассоциации должников Дениса Роганова также примут участие в выборах президента Чехии.

Из-за невыполнения правовых условий МВД отказало в регистрации миллиардеру Карелу Янечеку, предпринимателям Карлу Дивишу и Томашу Бржезине.

После проверки Янечеку не хватило менее двух тысяч подписей до необходимого порога в 50 000. По словам директора избирательной комиссии Томаша Йировца, после исключения ошибочных подписных листов их осталась 48 091. Дивиш имеет 49 884 подписи, а Бржезина — 45 894 подписи. Дивиш намерен обжаловать дисквалификацию.

По закону, кандидаты в президенты должны иметь поддержку или не менее 10 сенаторов, или 20 депутатов, или 50 000 граждан.

Отклоненные кандидаты смогут подать апелляцию в Высший административный суд до 30 ноября. Он должен будет принять решение в течение 15 дней. После этого будут определены номера кандидатов и напечатаны бюллетени.

Если ни один из отклоненных кандидатов не подаст апелляции, избирательные номера будут выданы комиссией уже 1 декабря.

Утвержденные кандидаты по закону будут иметь право выступить в передачах Чешского телевидения и Чешского радио с 28 декабря по 11 января. Каждое из этих средств массовой информации должно выделить в общей сложности пять часов эфирного времени для их выступлений.

Источник: novinky.cz