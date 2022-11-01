Выборы президента в Чехии: Дануше Нерудова догнала Петра Павла

Согласно опросу Ipsos, победителем первого тура президентских выборов по данным ноября стал бы Андрей Бабиш, председатель движения ANO, с показателем 29,7% голосов. Генерал в отставке Петр Павел получил бы 25,3% голосов, но его уже почти догнала экономист Дануше Нерудова, за которую бы проголосовали 25% избирателей.

Согласно модели, сенатор Павел Фишер получит 6,4% голосов, другой сенатор Марек Хильшер — 4,2%.

Кандидат от SPD, депутат Ярослав Башта набрал бы 3,6% голосов избирателей, лидер профсоюзов Йозеф Стршедула — 3,1%. Около 1,5% избирателей проголосовали бы за Денису Роганову, а Томаш Зима получил бы 1,2% голосов.

По данным модели, у Павла самый высокий потенциал — 38,3%, Нерудова набрала бы 37,1%, а Бабиш — 35,7% голосов.

Половина не определилась

«За Андрея Бабиша чаще всего проголосовали бы люди с более низким уровнем образования и старшего возраста», — отмечает агентство, по данным которого его поддержка среди самого старшего поколения старше 66 лет находится почти на уровне 50%. Помимо избирателей ANO, его поддерживают сторонники коммунистов и значительная часть избирателей SPD.

«Так же, как и Дануша Нерудова, избиратели существующих правительственных партий скорее проголосуют за Петра Павла. Оба кандидата чаще поддерживаются избирателями с высшим образованием, у Дануше Нерудовой очень сильная поддержка среди молодого поколения», — отмечает агентство.

Согласно модели, явка избирателей достигнет 70%, но половина избирателей не до конца уверены в своем выборе кандидата. Список кандидатов, включенных в опрос, был определен на основании официальной регистрации Министерства внутренних дел.

Опрос проходил с 25 по 28 ноября, в нем приняли участие 1009 респондентов.

Источник: novinky.cz

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