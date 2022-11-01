Какие гарантии мы дадим России? Макрон призвал Запад готовиться к мирным переговорам

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Западу следует начать подготовку к мирным переговорам с Россией и подумать, какие гарантии безопасности она предложит. Комментарии Макрона прозвучали через два дня после того, как президент США Джо Байден заявил, что проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если тот продемонстрирует намерение положить конец войне.

«Один из фундаментальных моментов, с которым нам приходится иметь дело, — это, как всегда говорил Путин, — страх перед тем, что НАТО придет прямо к его двери, а также размещение ракет, которые могут угрожать России», — сказал Макрон в интервью TF1, снятом во время его визита в США. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

«Это будет одной из тем мирных переговоров, поэтому мы должны подготовиться к тому, что мы готовы сделать, как мы будем защищать наших союзников и государства-члены и как мы дадим гарантии России, когда она вернется за стол переговоров», — добавил он.

Я скоро поговорю с Путиным

Макрон уже объявил в четверг, что поговорит с Путиным в «следующие дни». «Я буду продолжать разговаривать с ним, поскольку мы продолжаем пытаться предотвратить дальнейшую эскалацию. Я хочу поговорить, например, о безопасности (украинских) атомных электростанций», — сказал президент Франции.

По его словам, Россия и Украина должны найти способ сесть за стол переговоров. «В нужное время и на условиях, определенных украинцами, мы поможем им обеспечить мир», — сказал Макрон.

Байден, с другой стороны, заявил журналистам в четверг после встречи с Макроном, что у него нет планов связываться с Путиным. «У меня нет планов связываться с ним сейчас. Я готов иметь дело (с Путиным), если он покажет свое намерение закончить войну. Он еще этого не сделал. Когда это произойдет, после консультации с нашими партнерами по НАТО я буду рад встретиться с ним и поговорить», — сказал Байден.

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Путину в пятницу. Путин сказал ему, что мирные переговоры России с Украиной срываются из-за поддержки Киева Западом. Шольц давно заявлял, что готов вести переговоры с Москвой о прекращении огня только при условии полного вывода российских сил вторжения с территории Украины. Украина также ранее заявляла, что не хочет вести переговоры с Путиным, а только с его преемником.

Последняя прямая встреча украинской и российской делегаций состоялась в конце марта и не дала результата. Другие мировые державы, включая Китай, Индию и Турцию, также призвали к переговорам и диалогу.

За несколько недель до вторжения России в Украину, 8 февраля, Путин сказал Макрону, что у России есть три основных требования безопасности к Западу: прекращение дальнейшего расширения НАТО, прекращение размещения ракет у границ России и сокращение масштабов военной инфраструктуры НАТО в Европе до уровня до 1997 года. В то время США назвали требования России неприемлемыми.

Чехия вместе с Польшей и Венгрией присоединилась к Североатлантическому альянсу только в 1999 году. В настоящее время заявки на членство в альянсе подают Финляндия и Швеция, но пока нет согласия Турции и Венгрии.

Источник: novinky.cz