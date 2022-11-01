«Я буду защищать независимость России» — Эдвард Сноуден принял российское гражданство

Бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден получил российский паспорт и присягнул на верность стране. Он бежал в Россию несколько лет назад после утечки секретной информации и судебного преследования в США.

Прошло почти 10 лет с тех пор, как Эдвард Сноуден обнародовал секретную разведывательную информацию, которая показала, среди прочего, что спецслужбы хранили записи телефонных разговоров миллионов американцев. Бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности и ЦРУ в США предъявлены обвинения в шпионаже и воровстве, за что ему грозит более 20 лет тюрьмы.

Однако с 2013 года он скрывается в России, которой в пятницу присягнул на верность и стал обладателем российского паспорта. «(Сноуден), конечно, рад, он благодарит Российскую Федерацию за предоставление ему гражданства. И самое главное, по конституции России он уже не может быть экстрадирован в иностранное государство», — сообщил Интерфаксу его адвокат Анатолий Кучерена.

Неясно, принимал ли Сноуден присягу на верность одновременно с получением российского паспорта, но обе процедуры являются обычными, когда иностранцы становятся гражданами России, пишет The Washington Post.

Текст присяги включает обещание «защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции» и обещание «исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества», — отмечает The Guardian.

Как сообщает РИА Новости, Кучерена добавил, что жена Сноудена Линдси Миллс также находится в процессе подачи заявления на получение российского гражданства и что дети пары, вероятно, в будущем будут учиться в российских школах.

При этом ранее Сноуден говорил о желании вернуться в США: «Мы с Линдси останемся американцами и воспитаем нашего сына со всеми ценностями Америки, которую мы любим, включая свободу высказывать свое мнение. И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в США, чтобы встретиться с членами нашей семьи», — написал он в Твиттере в 2020 году.

Россия предоставила Сноудену убежище после бегства из США, а два года назад российские власти предоставили ему бессрочный вид на жительство. Разоблачитель уже тогда заявлял, что подаст заявление на получение российского гражданства, но при этом планирует сохранить свое американское.

Разоблачения Сноудена, опубликованные в прессе, вызвали международный шок и вошли в число самых серьезных случаев противостояния разведок в истории США. С самого начала осведомитель защищал свое разглашение конфиденциальной информации из-за нарушения конституции властями США.

Среди прочего он также сообщил о слежке и подслушивании иностранных политиков, среди которых фигурировали, например, бывший канцлер Германии Ангела Меркель или бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.

В любом случае разоблачения указали на широту шпионских программ США и изменили представление общественности о технологиях, конфиденциальности и цифровой безопасности, пишет Washington Post.

Два года назад апелляционный суд США постановил, что программа массового сбора данных телефонных звонков американцев спецслужбами, на которую обратил внимание Сноуден, не соответствует закону. Он также пришел к выводу, что руководители разведки США солгали общественности, когда защищали перед ней программу, сообщает Reuters.

Источник: seznamzpravy.cz