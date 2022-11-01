Seznam Zprávy: президент Чехии Милош Земан был заинтересован в российских инвестиционных проектах

В редакцию Seznam Zprávy попали документы, согласно которым Милош Земан интересовался российскими инвестициями в Чехии и для него важна была хорошая репутация российских компаний в контексте тендера на достройку АЭС «Темелин». Эксперты критикуют такое поведение и считают его беспрецедентным для главы государства.

В 2013 году президент Милош Земан встретился в Пражском Граде с представителями временного правительства Йиржи Руснока и руководителями отдельных компаний, среди которых была и российская Evraz, владевшая сталелитейным заводом Vítkovice Steel в Остраве. В то время у бизнеса были проблемы.

В ходе встречи президент Земан раскритиковал плохую работу и плохое экономическое состояние компании, которые, по мнению главы государства, нанесли ущерб репутации российских инвесторов в Чехии.

Напомним, чешско-российский консорциум MIR.1200, в который вошли дочерние компании российских госпредприятий «Росатом» и «Газпромбанк», подал заявку на участие в тендере на достройку АЭС «Темелин». В 2014 году тендер окончательно провалился, и теперь снова обсуждается строительство новых блоков «Темелина».

Президент указал на то, что российские компании подают заявки на строительство АЭС в Чехии. При этом Земан заявил, что не понимает, почему они могут, с одной стороны, претендовать на этот крупный контракт в Чехии, а с другой стороны, не способны должным образом управлять своими существующими чешскими активами.

Впоследствии президент также призвал менеджеров Evraz продать сталелитейный завод группе ArcelorMittal, тем самым обеспечив слияние двух компаний.

Компанию Evraz в Пражском Граде представлял тогдашний председатель совета директоров металлургических заводов Vítkovice Steel Дмитрий Щука. Он подтвердил редакции подлинность нотариального протокола по итогам встречи. «Я могу подтвердить, что встреча состоялась и протокол соответствует», — сказал Seznam Zprávy Дмитрий Щука, который до января этого года управлял сталелитейными заводами Vítkovice Steel уже после смены владельца и сейчас проживает в США.

Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек на запрос Seznam Zprávy ответил кратко: «Все в доказанных и неоспоримых национальных интересах Чешской Республики. По пунктам, от а до я».

Президентская забота о России

Seznam Zprávy проанализировали документы о встрече в Пражском Граде с несколькими экспертами в области безопасности, дипломатии и энергетики.

Бывший министр иностранных дел Томаш Петржичек, который во время своего пребывания в Чернинском дворце (с 2018 по 2021 год) часто вступал в конфликты с президентом Земаном, считает недопустимым, что Земан указывал на проблемы Evraz в связи с возможным ущербом для интересов российских компаний в Чехии.

«То, что Милош Земан беспокоился о репутации российских инвесторов в связи со строительством новых атомных блоков в Чехии, — это совершенно беспрецедентное поведение. Я бы сказал, что это возмутительное поведение, учитывая занимаемую им должность главы государства. Это показывает, что он давно поддерживает интересы российского государства в этом стратегическом секторе энергетики, а не интересы экономики и безопасности Чехии. Это также можно интерпретировать как то, что он активно готовился, можно даже сказать, что он принципиально создал среду, благоприятную для российских субъектов и их деятельности в Чешской Республике», — сказал экс-министр.

По словам Петржичека, поведение Земана нельзя оправдать даже тем аргументом, что встреча состоялась еще до вторжения России в украинский Крым.

«В 2013 году ситуация с безопасностью в Европе была несколько лучше, и только российская аннексия Крыма и поддержка сепаратистских регионов на востоке Украины с 2014 года были явным сигналом российского намерения. Но я не припомню ни одного активного иностранного политика, который без зазрения совести продвигал бы интересы иностранного государства, несмотря на риски, которые это государство представляет для безопасности его страны», — добавил бывший министр иностранных дел из правительства Андрея Бабиша.

Ярослав Мил, бывший глава ČEZ, а затем представитель правительства по ядерной энергетике, считает нормальным, что менеджеры встречаются с высшими представителями государств, а представители правительства, наоборот, продвигают свои экономические интересы.

«Необычно, когда это делает глава государства, у которого, в отличие от Франции или США, роль не исполнительная, а, на наш взгляд, представительская и церемониальная. С другой стороны, интерес главы государства к экономической ситуации в отдельных регионах стандартен. Донесение мыслей о будущем развитии региона и работающих в нем компаний с точки зрения государства относится прежде всего к компетенции исполнительной власти, то есть министров, а в случае принципиальных вопросов — премьер-министра», — сказал Ярослав Мил.

Давид Стулик, аналитик Центра безопасности европейских ценностей, оценивает нотариальную запись встречи Земана с менеджерами российской компании как свидетельство того, что президент долгое время отстаивал интересы российских компаний.

«Странно, что президент Чехии заботится о репутации российских компаний. Он должен в первую очередь заботиться о репутации чешских компаний за границей, то есть об экономической дипломатии, к которой он так много и часто призывал», — сказал Стулик.

Он также критикует тот факт, что Земан призывал к слиянию Evraz и ArcelorMittal. «Он не может направлять их и указывать, что делать, чтобы они не испортили репутацию других российских компаний, которые хотели участвовать в ядерном тендере. Говорить двум компаниям о слиянии — это не дело президента, это дело собственников», — добавил аналитик.

Источник: seznamzpravy.cz

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