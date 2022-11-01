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Посольство России в Праге не работает как прежде. Представитель МИД рассказал, как теперь будут применяться санкции

Посольство России в Праге не работает как прежде. Представитель МИД рассказал, как теперь будут применяться санкции

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
12 декабря
17:10
798
Тем, кто нарушает права человека, придется несладко вне зависимости от того, где они находятся. Давид Конецки, директор по внешней политике Министерства иностранных дел, объяснил, как будут накладываться санкции и как будут добываться доказательства для такого шага. Он также не видит однозначного решения в вопросе закрытия российского посольства в Праге.

Посольство России в Праге не работает как прежде. Представитель МИД рассказал, как теперь будут применяться санкции

Главные тезисы, прозвучавшие в интервью:

 

– (Как работали санкции до принятия «закона Магнитского») Ранее, когда мы находили внешнеполитическую причину или угрозу безопасности, для введения санкций в отношении физического или юридического лица мы предлагали внести его в санкционный список ЕС. Затем приходилось ждать, будет ли оно туда внесено. Только после этого могли начать применяться санкции. Другой возможности не было.

 (О причинах наложения санкций) Так называемый «закон Магнитского» относится к нарушению прав человека и упоминается как таковой в программном заявлении правительства, но в итоге мы сформулировали его так, что причины для наложения санкций точно совпадают с тем, за что мы можем санкционировать в Европейском союзе. (...)

В случае с Россией, например, в качестве причины приводится нарушение суверенитета Украины. В случае кибератак это определяется как крупная кибератака против Европейского союза. Наш интерес по-прежнему будет состоять в том, чтобы включить этого человека в общеевропейский санкционный список, потому что влияние санкций значительно больше в масштабах всего ЕС. Есть большая разница в том, примут ли санкции 27 стран или это будет национальное решение, которое будет применяться только в Чешской Республике.

– (Кто и почему ранее не попал в общеевропейский санкционный список) Есть 27 стран-членов, и когда вы кого-то выдвигаете, вы должны привести аргументы, которые поддержат остальные 26 стран. Некоторые вам скажут, что человека в списке быть не должно по какой-то причине, возможно, у них есть к нему национальный интерес.

Когда санкции принимаются в ЕС, всегда есть установка, в каком направлении действовать. Может случиться, что у вас есть кандидатура на санкции, имеющая непосредственное отношение к Чешской Республике, и вы хотите, чтобы это лицо попало в список, но у ЕС на данный момент другие приоритеты. Это не означает, что человек никогда не попадет под санкции, но это может произойти не прямо в тот момент, когда это нужно Чехии. И здесь вступает в действие закон о национальных санкциях.

 (Будет ли этот список открытым для общественности) Да. Этот список будет вести Министерство иностранных дел. Мы будем курировать и координировать процесс, отправлять в правительство на утверждение и публиковать список на нашем сайте. В то же время мы также будем разбираться с судебными исками, потому что субъекты, которые окажутся в списке, по понятным причинам будут иметь право защищать себя в суде.

 (Будут ли вводить жесткие санкции против авторитарного режима Александра Лукашенко. Включит ли Чехия в свой национальный санкционный список людей, ответственных за подавление протестов и пытки политзаключенных) Мы не можем охватить все, но Россия, а также ситуация вокруг Украины и Беларуси, — это наши специфические интересы, поэтому на первом этапе мы сосредоточимся на них. Но я еще раз говорю: каждое обвинение должно быть правильно обосновано. Эти люди имеют право подать на нас в суд, и наши аргументы должны выдержать судебный процесс.

– (О сборе доказательств) Будет использоваться множество источников. Например, журналистские расследования, открытые источники. (...) В таких случаях обычно не используют секретную информацию, потому что иначе придется раскрыть ее в ходе возможного судебного разбирательства. Суд гарантирует, что такая информация не будет обнародована, но уместно рассмотреть вопрос, стоит ли рисковать раскрытием информации или источника.

 (Кто будет задействован) Костяк санкционного департамента будет состоять из четырех человек. Это будут люди, обладающие очень обширными знаниями о том, как составить санкционный список и как получить доказательства. Затем мы будем работать с рядом штатных дипломатов из территориальных союзов, которые будут помогать в конкретных случаях.

 (О девятом пакете санкций ЕС, поведении Венгрии и консенсусе среди государств-членов) Общее согласие есть. Всякий раз, когда мы говорим о санкциях, возникает вопрос, какова позиция Венгрии. Я всегда отвечаю, что в итоге венгры подписались под всеми восемью предыдущими санкционными пакетами. В некоторых случаях мы тоже были вынуждены просить об исключениях, поскольку в противном случае были бы последствия для нас. На данный момент нет никаких признаков, что венгры не проголосуют за девятый пакет как таковой.

– (Как далеко сможет зайти Европа в наложении санкций) На данный момент торговля между Евросоюзом и Россией все еще идет, торгового эмбарго нет.

Можно говорить об усилении контроля над так называемыми товарами двойного назначения. Некоторые товары обычно не проверяют, но, когда вы вносите их в санкционный список, это означает, что каждый, кто хочет экспортировать их в Россию, должен получить разрешение.

Еще, конечно, есть ряд других вещей, связанных с поведением России, включая различные пропагандистские телеканалы, аккаунты в Telegram, — да что угодно, что вы только можно себе представить.

Третье направление — это деятельность, от которой Россия получает деньги. То есть то, что мы покупаем в России. Понятно, что это особенно деликатная область, где мы очень глубоко погружаемся в наши экономические отношения и влияние экономических связей между Европой и Россией.

 (О национальной безопасности и роли дипломатии) Чтобы обеспечить безопасность государства, на самом деле есть три способа. Во-первых, быть достаточно сильными, чтобы защитить себя от кого угодно. Работать над своей обороной, укреплять армию, иметь лучшие технологии и так далее, что и происходит сейчас. (...)

Вторая категория — это наличие у вас достаточно сильных союзников. (...) Здесь очевидна роль дипломатии. Третья область — это правила и нормативы.

– (Почему не закрыли российское посольство) Дипломатия всегда старается поддерживать какие-то каналы связи. (...) Я не вижу, чтобы решение по этому вопросу уже было принято, поэтому больше не могу ничего сказать. В любом случае, если вы посмотрите на российское посольство, как оно выглядело год назад и как оно выглядит сейчас, это уже нечто совсем другое — как говорится, то, что от него осталось.


Источник: novinky.cz

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