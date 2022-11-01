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Сегодня станет известно, сколько кандидатов в итоге будут баллотироваться в президенты Чехии

Сегодня станет известно, сколько кандидатов в итоге будут баллотироваться в президенты Чехии

Партнер рубрики:
Maria Hard
13 декабря
10:15
111
Высший административный суд (NSS) сегодня, 13 декабря, даст окончательный ответ на вопрос, сколько человек будут баллотироваться на пост президента Чешской Республики в январе. Министерство внутренних дел 9 кандидатов. Однако суду еще предстоит вынести решение по трем ходатайствам, которые могут изменить количество кандидатов.

Сегодня станет известно, сколько кандидатов в итоге будут баллотироваться в президенты Чехии

Суд вынесет решение по ходатайствам трех кандидатов, которые хотят участвовать в президентских выборах Чехии в январе 2023 года. Среди них бизнесмены Карел Янечек и Карел Дивиш, а также Дениса Роханова. Брифинг, на котором будет объявлено решение, покажут по чешскому телевидению сегодня, 13 декабря, в 12:15.

В связи с процессом подачи заявок на участие в президентских выборах Высший административный суд получил 13 жалоб, ни одну из которых пока не удовлетворил. Суд объявит о своем решении по данным жалобам сегодня после полудня.

Напомним, что Министерство внутренних дел не разрешило Янечеку и Дивишу участвовать в выборах, поскольку после проверки они не достигли порога в 50 000 подписей. Однако оба оспаривают и сами расчеты, и решение МВД. В случае Денисы Рохановой представители других кандидатов указывают на то, что она собрала подписи в свою поддержку только среди членов бывшей Палаты депутатов, что, по их мнению, противоречит законодательству.

Согласно вступившим в силу решениям о регистрации, за пост президента страны будут бороться: бывший премьер-министр и председатель партии ANO Андрей Бабиш, депутат от SPD Ярослав Башта, сенаторы Павел Фишер и Марек Хильшер, бывший ректор университета Менделя Дануше Нерудова, бывший сотрудник чешской армии и НАТО Петр Павел, президент Чешской ассоциации защиты прав должников Дениса Роханова, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стржедула и Томаш Зима, бывший ректор Карлова университета.

Источник: ceskenoviny.cz

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