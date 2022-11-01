Томио Окамура возмущен тем, что про него написали Seznam Zprávy

На своей странице в Facebook Томио Окамура выразил глубочайшее возмущение тем, как новостной портал Seznam Zprávy написал о его деятельности. Если конкретнее, у него есть большие претензии к заголовку.

«Seznam Zprávy (чешский новостной портал — прим. ред) сегодня опустились на самое дно. Они придумали поставить на первую страницу мою цитату, которую я никогда не говорил, чтобы как можно больше насолить мне и партии SPD. То, что это своего рода сатира, становится понятно только при прочтении статьи, поэтому за эту целенаправленную манипуляцию и ложь нельзя засудить. Однако многие читатели по понятным причинам прочитают в Seznam Zprávy только заголовок с выдуманной цитатой, на что и надеются редакторы. Слова автора комментировать не буду, так как не стоит тратить время на таких людей. Тоталитарные режимы использовали аналогичные методы пропаганды, чтобы опорочить неудобных лиц и ликвидировать оппозицию. Еще один конкретный пример того, что некоторые журналисты готовы пойти абсолютно на все, поэтому их и называют желтой прессой».

Ранее портал 420on перевел статью Seznam Zprávy, с оригиналом которой можно ознакомиться здесь.

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