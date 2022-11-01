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Чтобы Украина пережила зиму, нужна поддержка Запада — считает премьер-министр Чехии

Чтобы Украина пережила зиму, нужна поддержка Запада — считает премьер-министр Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 декабря
13:24
382
Премьер-министр Петр Фиала заявил, что совместная и скоординированная помощь западных стран — первое условие для того, чтобы Украина смогла пережить зиму и защититься от российской агрессии. По его словам, дальнейшие события в Украине повлияют и на жизнь в остальной Европе.

Чтобы Украина пережила зиму, нужна поддержка Запада — считает премьер-министр Чехии

Необходима военная, гуманитарная и экономическая помощь, о чем он заявил журналистам во вторник утром перед вылетом в Париж на конференцию в поддержку Украины.

Во второй половине дня премьер-министр Чехии отправится в Люксембург, где торжественно откроет новую улицу Вацлава Гавела. Вечером Фиала вылетит в Брюссель, где в среду, 14 декабря, его ждет саммит Евросоюза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), а в четверг, 15 декабря, — очередной саммит Евросоюза.

Дальнейшее развитие событий в Украине повлияет на жизнь не только в этой стране, но и в остальной Европе, сказал премьер. По словам Фиалы, восстановление энергетической инфраструктуры, в котором участвуют и будут участвовать чешские компании, также является необходимым условием, чтобы Европа не столкнулась с новой массовой волной беженцев.

Глава чешского правительства подчеркнул, что послы стран Евросоюза в понедельник вечером одобрили совместный кредит в размере 18 млрд евро (около 440 млрд крон) для Украины и глобальный 15-процентный налог для крупных транснациональных компаний.

Он назвал это большим успехом чешского председательства. По его словам, переговоры были непростыми, в том числе потому, что Венгрия долгое время блокировала оба соглашения. Отдельные пункты соглашения должны быть официально подтверждены государствами-членами для вступления в силу. Украина получит первые деньги в январе.

Представители 47 стран, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители около 500 французских компаний, которые готовы участвовать в послевоенном восстановлении Украины, встретятся во вторник в Париже на конференции.

Основной темой станет критическая и прежде всего энергетическая инфраструктура, а также гуманитарная, материальная и финансовая помощь. Конференция носит гражданский характер и не будет заниматься вопросами поставок оружия.

После конференции Фиала встретится с директором Европейского космического агентства (ESA) Йозефом Ашбахером в Париже. Во второй половине дня в Люксембурге состоится открытие улицы Вацлава Гавела.

Вечером он приедет в Брюссель, где в среду встретится с представителями стран — членов ассоциации ASEAN. Встреча на высшем уровне проходит в таком формате впервые, и темой, вероятно, станет отношение азиатских стран к войне России против Украины и торговому сотрудничеству. За этим последует очередной саммит ЕС в четверг.

 

Источник: seznamzpravy

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