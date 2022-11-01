Дьявол кроется в деталях: ЕС никак не согласует девятый пакет санкций против России

«То, что мы уже одобрили, — это индивидуальные санкции… в отношении примерно 200 физических и юридических лиц», — заявил на пресс-конференции главный дипломат ЕС Жозеп Борелл.
Однако Совет по иностранным делам, в котором отдельные государства-члены представлены своими министрами иностранных дел, не смог принять весь пакет новых санкций, подготовленный Еврокомиссией. По словам Боррелла, возникли разногласия, о чем о не смог рассказать более подробно.
Достичь единства в принятии решения не дает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто — тот заявил, что Будапешт пытался убедить своих партнеров исключить некоторых российских представителей. При этом он добавил, что новые санкции не должны затрагивать сферу атомной энергетики.
Обсуждение должно продолжиться сегодня и в среду. Боррелл сказал, что надеется, что пакет будет единогласно одобрен к концу недели.
Источник: novinky.cz
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