Дьявол кроется в деталях: ЕС никак не согласует девятый пакет санкций против России

На состоявшемся в понедельник заседании Совета ЕС по иностранным делам (FAC) не был, вопреки общим ожиданиям, одобрен девятый пакет санкций против России. Хотя в Евросоюзе есть договоренность добавить в санкционный список около двухсот имен, дьявол кроется в деталях.

«То, что мы уже одобрили, — это индивидуальные санкции… в отношении примерно 200 физических и юридических лиц», — заявил на пресс-конференции главный дипломат ЕС Жозеп Борелл.

Однако Совет по иностранным делам, в котором отдельные государства-члены представлены своими министрами иностранных дел, не смог принять весь пакет новых санкций, подготовленный Еврокомиссией. По словам Боррелла, возникли разногласия, о чем о не смог рассказать более подробно.

Достичь единства в принятии решения не дает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто — тот заявил, что Будапешт пытался убедить своих партнеров исключить некоторых российских представителей. При этом он добавил, что новые санкции не должны затрагивать сферу атомной энергетики.

Обсуждение должно продолжиться сегодня и в среду. Боррелл сказал, что надеется, что пакет будет единогласно одобрен к концу недели.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день