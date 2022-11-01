Политологи хвалят правительство Чехии за помощь Украине

По мнению политологов, кабинету Петра Фиалы (ODS) в первый же год правления пришлось столкнуться с новыми трудностями – российская агрессия в отношении Украины и ее более широкие последствия полностью изменили ситуацию, в которую попало коалиционное правительство. Таким образом, по словам Йозефа Млейнка из Института политических исследований Карлова университета, правительству следовало в первую очередь решать текущие проблемы (что оно и сделало), а не исправлять последствия прошлых кризисов, особенно кризиса, вызванного COVID-19, как оно изначально намеревалось.

Млейнек, как и Петр Юст из Метропольного университета Праги , позитивно оценивает отношение правительства к Украине, особенно помощь, включая поставки оружия, которую страна, подвергшаяся нападению, получает от Чехии. Однако про подход кабинета министров к энергетическому кризису он подобного сказать не смог. В этом контексте Юст полагает, что и в наступающем году на правительство будет и дальше оказаться давление, чтобы они смягчили негативные последствий высоких цен на энергоносители и инфляции в целом.

«Правительство испытывает давление в отношении, что именно и когда стоит делать», — сказал Юст.

По словам Млейнека, правительство часто запаздывает в своей реакции на энергетический кризис, а также не очень хорошо доносит эти темы до общественности.

«Большой вопрос на будущее — достаточно ли окажется принятых мер? Учитывая нагрузку на население из-за роста цен, особенно на энергоносители, правительство, вероятно, будет откладывать проведение каких-либо существенных реформ, так как они будут иметь социально неприятные последствия», — сказал он и упомянул прежде всего пенсионную реформу, а также то, что второй половине года правительство столкнулось с вызовом в виде председательства Чехии в Совете ЕС, что само по себе затронуло все сферы управления. По словам Млейнка, команде Фиалы удалось неплохо справиться, но в целом, по его мнению, роль председательства была сильно переоценена.

«В основном это управленческий вопрос, — сказал он.

Юст считает необычным то, что правительство, состоящее из пяти партий, внешне выглядит очень стабильным и неконфликтным.

Источник: ceskenoviny.cz

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