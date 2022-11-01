Представитель городского округа в Пльзене: работает из России, любит Сталина и отвергает ЛГБТ

У первого городского округа в Пльзене с прошлой недели появился новый представитель, но он работает удаленно из российского Волгограда. Именно там учится молодой поклонник Сталина и ведет пропаганду против Запада. 23-летний студент Якуб Зиеба, избранный от SPD, принял присягу 7 декабря после отставки одного из своих коллег. Судя по его профилю в Facebook, Зиеба живет и учится в Волгограде с сентября прошлого года.

В своем профиле он делится пропагандистскими изображениями и дезинформацией, восхищается президентом России Владимиром Путиным и Иосифом Сталиным, бывшим советским диктатором, ответственным за гибель миллионов людей.

«Он принял присягу и у меня нет причин выяснять, откуда он работает», — сказала мэр района Ивана Бубеничкова (ANO) и посоветовала с вопросами обращаться к партии SPD.

По словам студента, можно совмещать учебу в Волгограде за 3 тысячи километров с мандатом представителя. «Представители работают в обычном режиме. Однако, в отличие от представителей других политических партий, у меня только одна функция. Так что я уверен, что смогу сделать и то, и другое, и приеду в Чехию в соответствии с возможностями и потребностями. Это определенно не окажет негативного влияния ни на качество моей работы в качестве представителя, ни на мои академические результаты», — сказал Зиеба Seznam Zprávy.

Говорят, что путешествие из России в Пльзень займет около дня. В связи с отменой авиарейсов между Чехией и Россией из-за российской агрессии нужно будет добраться наземным путем в Эстонию, а оттуда использовать воздушное сообщение.

Помимо учебы в России, молодой представитель интересен еще и тем, что тоже восхищается социализмом и выражает желание восстановить Советский Союз.

«Иосиф Виссарионович Сталин возвращается. Популярность Сталина в России растет, официальная антисталинская пропаганда уже не работает. И это никогда не работало. Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем», — провозгласил Зиеба, например, в ноябре прошлого года. Он называет Владимира Путина своим президентом.

В прошлом Зиеба давал интервью, например, студенческой газете.

«У меня хорошие отношения с Российской Федерацией, я говорю по-русски, мне нравится русская культура, я согласен с правительством Путина. Вот я и подумал, а почему бы и не попробовать», — объяснял он тогда, почему решил учиться в России. При этом он критиковал Пльзеньский университет, где раньше учился, за то, что вместо нормального преподавания идет «пропаганда».

В посте, почему он баллотировался от SPD, он, среди прочего, заявил, что «движение не поддерживает никаких отклонений по типу ЛГБТ». Как муниципальный представитель он хочет, например, добиваться выхода из ЕС или НАТО или строить «традиционное общество».

«Каждому по способностям, каждому по заслугам. Работа должна окупаться! Я против всякого рода либералов, «правых» и других групп, которые пытаются разрушить традиционное общество», — сказал он, например.

Seznam Zprávy попросили председателя SPD Томио Окамуру отреагировать на выступление Зиебы и его комментарии о ЛГБТ-сообществе. Он не ответил на это, только его пресс-секретарь заявила, что «этот человек не является нашим членом» и что у него якобы есть предки в России.

Зиеба был членом SPD, но покинул движение. В 2018 году, еще будучи членом SPD, баллотировался кандидатом номер один в первом муниципальном районе Пльзени.

Окамура в прошлом хвалил Зиебу, как вспоминает Роман Мака, аналитик, занимающийся чешской дезинформационной сценой. Четыре года назад он разместил в своем Facebook ссылку на отличное, по его мнению, интервью с молодым политиком. «Якуб блестяще отвечает на тенденциозные и неприличные вопросы редактора сайта, принадлежащего Бабишу», — сказал он.

«Это просто еще один из многих примеров того, как SPD Томио Окамуры является гнездом и инкубатором пропутинских коллаборационистов и сторонников терроризма», — сказал Мака, который обратил внимание на деятельность Зиебы в своем Twitter.

Читатели из текстов Зиебы также узнают, что в России еда качественнее и вкуснее, чем в Чехии или Германии, что там даже студент может снять недорогую квартиру. Он также оценивает качество российского высшего образования, которое, по его словам, намного лучше, чем на Западе.

А еще он комментирует направление России. «Некоторые западные комментаторы говорят, что президент Путин восстанавливает СССР. В данном случае я с ними согласен. Действительно, будет государственное образование, подобное Советскому Союзу. Президент Путин работает в концепции Русского мира, как работал Иосиф Сталин», — пишет он, например.

На вопрос Seznam Zpráv, усложняет ли его чешское гражданство его жизнь в России, поскольку Чехия является одной из стран, которые Россия назвала враждебными, Зеба ответил, что нет. По его словам, местные жители дружелюбны и гостеприимны.

«Сразу после приезда у меня появилось много друзей, учителя также очень меня поддерживают. Я не женат и мне нравится учиться. Для русских характерно то, что они не питают ненависти к отдельным народам. Со слов россиян, они воспринимают Европу не как врага, а как марионетку США», — пояснил он.

На вопрос, не хотел бы он вдохновиться чем-то в Российской Федерации, чтобы перенести это в Пльзень, где он является представителем, он ответил, что хочет разобраться с наличием парковочных мест на западе Чехии, что было также в своей предвыборной программе. «В России можно вдохновляться многими вещами, но реализовать это можно было только в Палате депутатов», — сказал он.

Источник: seznamzpravy.cz

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