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Бывший министр иностранных дел Чехии: Россия развалится на части

Бывший министр иностранных дел Чехии: Россия развалится на части

Партнер рубрики:
Kochy
18 декабря
15:09
117
Бывший министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг ожидает распада России в результате войны против Украины и продолжения процесса деколонизации в РФ. Каждая имперская держава должна пережить свое великое поражение, прежде чем вернуться к нормальному мышлению, сказал он в интервью австрийской газете Presse am Sonntag.

Бывший министр иностранных дел Чехии: Россия развалится на части

«Процесс деколонизации в Российской Федерации будет продолжен. Россия развалится. Крупные части, как только это будет возможно, станут независимыми», — сказал Шварценберг, который неделю назад отпраздновал свое 85-летие. В этом контексте он сравнил Россию с Германией, которая только «оправилась» от своего империализма после поражения во Второй мировой войне.

С XV века Россия «постоянно расширялась», отметил Шварценберг. Он также указал на тот факт, что для поколения нынешнего главы Кремля Владимира Путина распад Советского Союза был «крупнейшей катастрофой 20-го века», которую Путин хотел «исправить». «Трагедия России в том, что она не знает своих границ. Каждая имперская держава должна пережить свое великое поражение, прежде чем вернуться к нормальному мышлению», — сказал Шварценберг газете.

Он также объяснил необходимость поддержки Украины историческими аналогиями. «В прошлом неоднократно возникала идея о том, что малые народы должны любезно жертвовать собой ради более крупных. Будь то Мюнхен 1938 года или Ялта 1945 года. Но такое мышление неоднократно приводит нас к катастрофам», — предупредил Шварценберг. Он говорит, что может представить Украину членом ЕС, но пока не верит в ее интеграцию в НАТО.

С другой стороны, бывший министр иностранных дел Чехии может представить в отношении России повторение ситуации периода после 1945 года, когда Германия «относительно быстро интегрировалась в Запад». По его словам, даже побежденные русские могут понадобиться Западу «как союзники против Китая».

Шварценберг сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Рональдом Рейганом, которому приписывают значительную заслугу в распаде Советского Союза и его господстве над Восточной Европой. «Два президента, которые изменили историю, оба начинали как актеры и только потом полностью реализовали свои роли как политики: Рональд Рейган и Владимир Зеленский», — считает Шварценберг.

Источник: novinky

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