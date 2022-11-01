Модель выборов президента в Чехии: у Нерудовой 27% голосов, у Бабиша и Павела — по 26,5%

Поддержка кандидатов в президенты экономиста Дануши Нерудовой, бывшего премьер-министра Андрея Бабиша и генерала Петра Павела выравнивается. Согласно модели выборов компаний Data Collect и Kantar CZ, подготовленной для Чешского телевидения, Нерудова побеждает в первом туре выборов при поддержке 27% избирателей, а Бабиш и Павел получают по 26,5% голосов.

Иная ситуация с так называемым избирательным потенциалом, который представляет собой долю всех лиц, которые готовы проголосовать за данного кандидата. С этой точки зрения у Нерудовой 39%, у Павела 37,5%, у Бабиша 32,5%.

По сравнению с ноябрьской моделью выборов позиции Дануше Нерудовой улучшились на 3,5 процентных пункта, а Андрея Бабиша, наоборот, ухудшились на полпроцента. Поддержка Петра Павела осталась на том же уровне. Среди других кандидатов — Павел Фишер с поддержкой в 6% и Марек Хильшер с 4%. Ярослав Башта получил бы 3,5% голосов, а Йозеф Стршедула — 3%. Всего в первом туре президентских выборов примут участие 9 кандидатов, но остальные не превысят двухпроцентный барьер, сообщает ЧТ.

Опрос проводился с 5 по 14 декабря, в нем приняли участие 1 243 респондента. Возможная статистическая погрешность колеблется от 0,5 до 2,8%.

Согласно модели выборов агентства STEM, опубликованной CNN Prima News, Бабиш получит 30,1% голосов в первом туре. Второй будет Нерудова с 26,5%, а третьим Павел с 23%. Агентство Median приписывает победу Нерудовой: согласно этой модели, опубликованной 9 декабря, она получила бы 28% голосов, Бабиш был бы вторым с 26,5%, а Павел третьим с 23,5%.

Источник: ceskenoviny.cz

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