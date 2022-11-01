Зарплаты политиков в Чехии вырастут до небес. Сколько получают сенаторы, депутаты и президент страны?

Зарплаты высокопоставленных политиков вырастут примерно на 12,7% с 1 января 2023 года. Согласно постановлению Министерства труда и социальных дел, которое было опубликовано в Собрании законов, депутаты и сенаторы увеличат свою месячную зарплату на 11 600 крон — до 102 400 крон, а президент — на 38 500 крон, до 341 200 крон. Зарплаты министров также существенно вырастут.

Зарплаты высокопоставленных политиков оставались неизменными третий год подряд, за исключением января этого года, когда они выросли примерно на 6%. С февраля они вернулись на прошлогодний уровень после принятия соответствующего закона. Более резкий рост с января следующего года связан с этим долгосрочным замораживанием зарплат политиков.

В следующем году председатели обеих палат парламента и премьер-министр будут получать 274 800 крон, а вице-председатели Палаты депутатов и Сената и министры — 195 300 крон. Повышение для них составит 31 000 крон и 22 100 крон соответственно. Вознаграждение вице-премьер-министра увеличится на 26 600 крон, до 236 000 крон, а вознаграждение председателей парламентских комитетов, комиссий и делегаций — на 16 300 крон, до 144 100 крон. Заместители председателей комитетов Сената и парламента, а также председатели подкомитетов получат повышение на 13 900 крон, до 123 200 крон.

Ежемесячные выплаты политикам также увеличатся вместе с их зарплатами. Например, у президента будет специальное многоцелевое фиксированное пособие в размере 317 500 крон вместо нынешних 281 700 крон. Фиксированная компенсация премьер-министру составит 35 100 крон, а министру — 28 500 крон, что на 3 900 и 3 200 крон больше, чем сейчас. Для депутатов и сенаторов фиксированная ставка на питание и представительство увеличится с 13 500 крон до 15 200 крон, а командировочные — до 56 900 крон в зависимости от удаленности от места жительства. Универсальная фиксированная компенсация председателя парламентской палаты достигнет 55 000 крон, сейчас она составляет 48 800 крон.

В последние годы политики заморозили свои зарплаты сначала из-за кризиса с коронавирусом, а на большую часть этого года — по предложению коалиционного правительства Петра Фиалы (ODS) в целях экономии государственного бюджета. Поправка о заработной плате также коснулась судей и прокуроров.

Источник: novinky.cz

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