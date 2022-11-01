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Financial Times: Результатом председательства Чехии в ЕС стало снижение цен на газ

Financial Times: Результатом председательства Чехии в ЕС стало снижение цен на газ

Партнер рубрики:
Kochy
20 декабря
13:00
324
Одним из успехов чешского председательства в Евросоюзе стали переговоры об условиях экстренного снижения цен на газ, сообщает Financial Times. По данным издания, очень активную работу последних месяцев чешским переговорщикам удалось завершить соглашением о потолке цен.

Financial Times: Результатом председательства Чехии в ЕС стало снижение цен на газ

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, чехам во главе 27 стран ЕС пришлось столкнуться с беспрецедентным количеством вызовов.

«Министры ЕС весь вчерашний день (понедельник) провели в переговорах по ограничению цен на газ, из которых вышли с долгожданным соглашением об установлении потолка в 180 евро (за мегаватт-час), что напоминает известный фокус с кроликом из шляпы», — написала корреспондент Financial Times в Брюсселе.

Она также упомянула, что министр промышленности Чехии Йозеф Сикела представил результаты переговоров на пресс-конференции в толстовке с надписью «Мы созовем столько энергетических советов, сколько потребуется».

Эту фразу он произнес осенью с обещанием, что будет вести переговоры об экстренном энергетическом пакете, даже если придется созывать все новые и новые внеочередные встречи министров энергетики. Они встречались восемь раз за полгода, что, по словам Сикелы, стало самым большим количеством встреч за одно президентство в истории.

По данным Financial Times, соглашение, заключенное 19 декабря, основано на упорной работе чешских дипломатов и переговорщиков в предыдущие месяцы. Только в ноябре чехи председательствовали на 12 министерских советах и 24 встречах послов с депутатами Европарламента по окончательным формам стандартов.

«Чехи определенно показали себя работягами во время председательства», — пишет издание. Они также способствовали введению в действие трех пакетов антироссийских санкций и утверждению потолка цен на российскую нефть. Кроме того, Чехии на прошлой неделе удалось добиться от Венгрии поддержки финансовой помощи Украине.

По словам Симпсон, Чехия очень хорошо показала себя в ЕС во время энергетического кризиса.

Источник: novinky.cz

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