ЕК: председательство Чехии в ЕС — одно из самых успешных за многие годы

​Председательство Чехии в Евросоюзе — одно из самых успешных за многие годы. Чехии удалось провести сложные переговоры по климатическим стандартам. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс после последней министерской встречи под руководством Чехии.

«Я редко видел более успешное, более целенаправленное и более профессиональное председательство», — сказал Тиммерманс, отметив, что почти 35 лет участвует в работе институтов Евросоюза и его предшественников или следит за ней.

По его словам, Чехия сумела оправдать слова своего бывшего президента Вацлава Гавела, который сказал, что разделение между восточной и западной Европой должно быть не моральной или политической характеристикой, а только географической. В конце концов, Чешская Республика выбрала название книги Гавела «Европа как задача» (Evropa jako úkol) в качестве основного девиза своего председательства.

Комиссар ЕС Вера Йоурова также отметила, что председательство в ЕС было очень успешным. Она сказала, что чешские политики и дипломаты продемонстрировали, помимо прочего, свою способность достигать компромисс между государствами-членами. «Чешское председательство показало, что оно твердо стоит на ногах, что это очень сильный игрок, переговорщик с огромной дипломатической эрудицией и что это страна, которая должна сохранить сильный голос и после окончания председательства», — сказала Йоурова.

Она напомнила, что Чешской Республике пришлось реагировать на конфликт в Украине и решать связанный с ним энергетический кризис.

Швеция подхватывает эстафету

Заместитель премьер-министра Чехии Мариан Юречка передал председательство в ЕС на следующие шесть месяцев Швеции на встрече министров окружающей среды.

В Брюсселе Юречка поставил точку в шестимесячном периоде, в течение которого Чешская Республика завершила переговоры по ряду предложений из пакета стандартов, известного как Fit for 55.

Это должно привести к тому, что к концу десятилетия ЕС сократит выбросы углекислого газа по меньшей мере на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Представители чешского председательства и депутаты Европарламента договорились о серьезном ограничении продажи новых автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, реформе рынка торговли выбросами и обязательном целевом показателе поглощения углерода при управлении земельными и лесными ресурсами.

Источник: novinky.cz

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