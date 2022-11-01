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Еще одна подозрительная смерть в России: неожиданно скончался генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Еще одна подозрительная смерть в России: неожиданно скончался генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Партнер рубрики:
Kochy
25 декабря
15:30
522
​Скоропостижно скончался Александр Бузаков, руководитель российского завода «Адмиралтейские верфи», который строит военные корабли и подводные лодки для Минобороны России.

Еще одна подозрительная смерть в России: неожиданно скончался генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Ему было 66 лет, пишет российское информационное агентство ТАСС. Это еще одна подозрительная смерть высокопоставленного российского руководителя в этом году, сообщают западные СМИ.

«Адмиралтейские верфи» Санкт-Петербурга сообщили о смерти Бузакова. Согласно тексту, который приводит агентство ТАСС, он скончался «безвременно и трагически», однако в заявлении не уточняются обстоятельства его смерти. С августа 2012 года Бузаков занимал должность генерального директора предприятия.

В 2019 году Бузаков сообщил «Интерфаксу», что «Адмиралтейские верфи» заинтересованы в запуске производства дизельных подводных лодок, способных запускать крылатые ракеты «Калибр». Москва уже много месяцев использует их для нападения на Украину, напоминает портал The Daily Beast.

Бузаков регулярно награждался высшими медалями и орденами российского правительства. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Бузакова ключевой фигурой оборонного комплекса страны.

«При выполнении важнейших государственных заказов его ответственность была велика», — сказал Беглов и продолжил: «То, что наша страна оказалась готовой к конфронтации с Западом, — значительная часть его работы. У России теперь есть сильный военный и гражданский флот».

Бузаков — последний в череде высокопоставленных руководителей, погибших в этом году при, скажем так, невыясненных обстоятельствах. Это бизнесмены, часто имевшие связи с крупными российскими газовыми компаниями и другими предприятиями России.

Источник: novinky.cz

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