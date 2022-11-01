Президент Чехии представил свое последнее рождественское послание

В понедельник, 26 декабря, ​​президент Чехии Милош Земан произнес свое последнее рождественское послание в замке Ланы перед истечением срока его полномочий в марте следующего года.

В начале своего выступления Земан объявил, что оно будет длиннее, чтобы он мог «свести счеты». Он решил оценить свои 32 года в политике.

В качестве первой темы президент назвал российско-украинский конфликт, который считает самым значимым событием этого года. Он подчеркнул, что всегда был сторонником правильных экономических отношений с Россией, в основном за счет поставок сырья. Однако текущие события угрожают глобальной безопасности, в том числе безопасности Чехии.

«Бывают ситуации, когда экономические интересы должны уступить место интересам безопасности. Вот почему я полностью поддерживаю помощь Чехии борющейся Украине», — сказал он.

«Я считаю, что рано или поздно давление свободных стран вынудит Россию покинуть территорию Украины», — сказал Земан.

Энергетический кризис

Он также прокомментировал текущий экономический кризис и цены на энергоносители, которые «уже росли до российской агрессии, эта агрессия значительно способствовала их росту».

Земан раскритиковал «Зеленый курс», который назвал зеленым фанатизмом. «Попытки запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, ограничить не только угольные, но и атомные электростанции, а также попытки расширить квоты на выбросы, которые также значительно повышают цену энергии», — сказал Земан.

Бюджетные мероприятия

Еще одна тема — инфляция. По словам Земана, на это есть несколько факторов, например, повышение процентных ставок центральным банком.

«Поэтому я воспользовался законными полномочиями и поговорил с управляющим Нацбанка», — сказал Земан в этом контексте, что наложил вето на законопроект о бюджете. По его словам, правительство должно принять некоторые налоговые предложения экспертов.

Резюме политической карьеры Земана

Президент разделил свое выступление на две воображаемые части. В первом он обратился к текущим событиям, во втором – к своей долгой политической карьере.

«Меня несколько раз увольняли с работы за мое мнение, первый раз из-за моего несогласия с советской оккупацией и последний раз в сентябре 1989 года из-за критической статьи в техническом журнале, которая имела большой отклик, и тем самым хоть немного способствовала ноябрьской революции», — сказал он.

Он также вспомнил свои политические годы в качестве депутата парламента, премьер-министра и свое намерение баллотироваться в президенты в 2003 году. «В 2003 году по результатам внутрипартийного референдума я баллотировался в президенты республики. Из-за позиции некоторых ведущих представителей ČSSD я не был избран. Так что я укрылся на Высочине на 10 лет, где провел прекрасные годы. Когда были введены прямые выборы, я был избран гражданами в первый и второй раз, и я хотел бы поблагодарить вас за это».

Как президент Земан сказал, что хотел защитить национальные интересы Чехии. «Чешская Республика — это страна малого и среднего размера, где 80% валового внутреннего продукта состоит из экспорта. Я совершил ряд зарубежных поездок в сопровождении деловых делегаций. Кроме того, я старался, чтобы Чехия сохраняла свой суверенитет и не поддавалась никакому давлению извне», — сказал Земан.

Рождественская речь в понедельник — последняя речь Земана на посту главы государства. В марте следующего года его сменит новый президент в результате прямых выборов, которые состоятся 13 и 14 января.

«После 8 марта я уйду на пенсию, буду читать интересные книги и немного вспоминать. Как и каждый политик, я иногда прямо или косвенно встречал завистливых и сложных людей, будь то среди политических комментаторов, среди несостоявшихся политиков или где-либо еще. Этих людей я забуду в первый день своей пенсии по старости, а наоборот, с благодарностью и уважением буду вспоминать всех тех, с кем имел честь работать на благо республики», — заключил Земан.

Источник: novinky.cz