Почти половина чехов считают разделение Чехословакии правильным

​Разделение Чехословакии считают правильным 47% чехов и 62% словаков. Большинство людей в обеих странах считают, что решение должно было приниматься на референдуме. Это следует из опроса агентства Median для Чешского телевидения (ЧТ) и RTVS.

В воскресенье исполнится 30 лет со дня разделения Чехословакии. Независимые Чешская Республика и Словацкая Республика были созданы 1 января 1993 года.

Соглашение о разделе было заключено в августе 1992 года на вилле Тугендхат в Брно Вацлавом Клаусом и Владимиром Мечьяром, председателями партий, победивших на июньских выборах того же года.

Авторы опроса констатировали, что в Словакии с момента последнего опроса пять лет назад увеличилась доля положительных оценок роспуска федерации.

По мнению 76% чехов, это должен был решить референдум. В Словакии такого же мнения придерживаются 86% респондентов. Аналитики также связывают это с критикой и недовольством местного общества политическим развитием.

Почти 75% чехов не возражают против того, чтобы словаки учились или работали в Чехии. 15% респондентов назвали словаков незаменимыми для экономики. Наоборот, 12% людей сказали, что словаки «забирают место нашим людям».

Более двух третей словаков считают проблемой отток соотечественников из страны. Чаще такого мнения придерживаются люди с высшим образованием и представители среднего поколения.

Опрос проводился со 2 по 12 декабря, в нем приняли участие 1009 человек.

Источник: novinky.cz

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