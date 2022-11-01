Новогоднее выступление премьер-министра Петра Фиалы: Чехия — это не маленькое, слабое и незначительное государство где-то на краю Европы

По словам премьер-министра Петра Фиала (ODS), Чехия — это не маленькое, слабое и незначительное государство где-то на краю Европы, чье мнение не имеет значения. Об этом он сказал в новогоднем выступлении 1 января на чешском телевидении. Наоборот, по его словам, Чехия — важная, средняя европейская страна.

Далее он заявил, что Чехия должна осознать это и научиться действовать, думать и вести себя соответственно. «Скромно, дружелюбно, но достаточно уверенно в себе», — подчеркнул он.

«Хорошо помнить об этом в это время, которое для каждого из нас также является временем беспрецедентной экономической и социальной неопределенности. Понятны опасения по поводу того, что принесет ближайшее будущее», — сказал Фиала.

«То, чего мы добились, то, чем мы являемся как нация, дает нам необходимую внутреннюю уверенность в том, что у нас есть большие шансы хорошо и успешно все уладить. Даже если это займет какое-то время и будет стоить нам больших денег и усилий», — добавил он.

В своем выступлении он также упомянул военное вторжение в Украину, которое, по его словам, показало нам, что безопасность не является чем-то само собой разумеющимся. «Безопасности могут угрожать — например, если Россия победит на Украине», — подчеркнул он, отметив, что именно поэтому правительство сейчас увеличивает расходы на оборону.

«Мы сейчас с такой же интенсивностью работаем над комплексной трансформацией нашей энергетической отрасли. Мы больше не можем позволить себе в одностороннем порядке зависеть от восточных поставок и подвергаться их экономическому шантажу. Нашей целью должна быть полная энергетическая безопасность и суверенитет Чешской Республики», — продолжил он.

Однако он назвал путь к увеличению числа поставщиков долгим и трудным. «Это займет несколько лет», — сказал он.

В связи с этим он также упомянул текущую инфляцию и высокие цены на энергоносители. «Я хотел бы подчеркнуть одну вещь в этой связи. Ограничение, вводимое правительством, не является инструментом обеспечения низких цен на электроэнергию и газ для всех. Государственный лимит — это страховой полис, чтобы эти цены не вышли из-под контроля», — сказал он.

«Лично я хотел бы, чтобы цены на энергоносители были намного ниже, но потолок цен был выбран очень тщательно, чтобы мы, как государство, могли позволить себе его финансировать», — добавил он, добавив, что осознает, насколько сложной является нынешняя ситуация для много домохозяйств.

Он также призвал людей воспользоваться адресной государственной помощью. «Государство готово вам помочь», — утверждает Фиала.

Премьер-министр также поблагодарил тех, кто экономит энергию. «Вы напрямую помогаете нашей экономике и всей нашей республике пережить этот энергетический кризис с минимальными потерями. Это делает нас уважаемой страной», — сказал он.

Фиала признал, что мы переживаем непростой период, что мы живем в сложное время, полное неопределенностей и новых вызовов. «Этот год будет непростым, но мы справимся. То, как мы успешно справлялись предыдущие тридцать лет вместе. Я в этом абсолютно уверен», — заключил он свое выступление.

Источник: novinky.cz

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