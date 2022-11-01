В воскресенье, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Чехию в Twitter за то, что страна во время председательства в ЕС поддерживала Украину на пути к Евросоюзу. Председательство Чехии закончилось в полночь в субботу, и теперь председательствовать в ЕС будет Швеция.

«Благодарю дружественную Чехию и премьер-министра Петра Фиалу за поддержку Украины на пути к членству в ЕС во время председательства», — написал Зеленский в Twitter.

Он также оценил, что 27 стран Евросоюза сохранили единство и остались солидарной с Украиной перед лицом российской агрессии. «Вместе мы победим!», — сказал украинский президент.

Вместе с соседней Молдовой Украина получила статус страны-кандидата на саммите ЕС в июне прошлого года. Однако для того, чтобы эти страны стали членами Евросоюза, они должны провести ряд реформ, а весь процесс может занять более десяти лет.

Источник: novinky.cz