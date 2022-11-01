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Треть чехов до сих пор не знают, за кого голосовать на выборах президента

Треть чехов до сих пор не знают, за кого голосовать на выборах президента

Партнер рубрики:
Kochy
05 января
09:12
72
В этом году на пост президента баллотируются девять человек. Треть жителей республики до сих пор, не определились, за кого отдадут свой голос. Большинство чехов выбирают между Данушей Нерудовой и Петром Павлом. Выборы президента в Чехии пройдут 13 и 14 января.

Треть чехов до сих пор не знают, за кого голосовать на выборах президента

Если пять лет назад, за несколько недель до голосования, не определились примерно пятая часть избирателей, то сейчас затруднились ответить более трети.

Недавний опрос Median показал, что 36% людей, которые хотят пойти на выборы, еще не знают, за кого они будут голосовать.

«Из 36%, которые не определились с конкретным кандидатом, 64% хотят голосовать либо за Данушу Нерудову, либо за Петра Павла», — пояснил директор Median Пршемысл Чех.

По его словам, эта немаловажная группа знает три вещи: она хочет идти на выборы, но не хочет голосовать за бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, а также не намерена отдавать свой голос более слабым кандидатам.

Вероятно, избиратели будут принимать решения, основываясь на различных деталях. Как и 5-10 лет назад, теледебаты будут играть свою роль. Основные из них состоятся в воскресенье, 8 января, на общественном чешском телевидении, где встретятся все кандидаты (если они примут приглашение), а затем непосредственно перед выборами — в четверг, 14 января — на телевидении Nova, которое, однако , только готовит супердебаты в прайм-тайм трех фаворитов — Нерудовой, Павла и Бабиша.

Решат ли все предвыборные дебаты?

Политический обозреватель Вацлав Долейши в своем анализе сосредоточил внимание на феномене предвыборных дебатов. Он также напомнил историю, когда дебаты помогли победить президенту Милошу Земану.

По словам Пршемысла Чеха, вероятно, нет опасности, что значительная часть неопределившихся перейдет к Андрею Бабишу. «У меня такое ощущение, что Бабиш и его команда какое-то время пытались расширить базу избирателей, например, с помощью поездок на автофургонах. Они пытались получить по крайней мере 10% от своей примерно 35-процентной поддержки, но им это не удалось», — сказал он.

Нерешительность избирателей со временем менялась. Еще в августе прошлого года 49,7% тех, кто точно хотел идти на выборы, не определились. В сентябре таких было 47,5%, а в октябре 45%.

После того, как в конце октября Андрей Бабиш выдвинул свою кандидатуру на пост президента, количество неопределившихся уменьшилось. По данным Median, в ноябре их было 37,5%, а перед Рождеством — 32%. Однако последний опрос с самого конца года несколько увеличил их количество до уже упомянутых 36%.

На рубеже 2017 и 2018 годов, незадолго до президентских выборов, на которых в конце концов победил ныне уходящий президент Милош Земан, только от 20% до 23% не определились.

Источник: seznamzpravy.cz

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